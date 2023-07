USD/MXN: Peso gør noget, den ikke har gjort i årtier

Den mexicanske peso er fortsat med at skinne i år, da dens store comeback fortsætter. USD/MXN -prisen dykkede til det laveste niveau siden 2015, hvilket betyder, at den er faldet med over 30 % fra sit højeste niveau i 2020. Vigtigst af alt er pesoen steget i de seneste syv lige måneder for første gang i årtier.

Mexicansk peso-rally fortsætter

Copy link to section

Den mexicanske peso har været en af de bedste valutaer i år. Denne styrke fortsatte i denne måned, efter at USA offentliggjorde svage job og inflation. Fredag viste data, at den amerikanske økonomi tilføjede over 209.000 jobs i juni, hvilket er lavere end medianestimatet på 230.000.

Jobrapporten viste, at arbejdsmarkedet, selv om det er stærkt, er begyndt at aftage i de seneste par måneder. En anden rapport afslørede, at det amerikanske forbrugerprisindeks (CPI) fortsatte med at falde i sidste måned.

Det overordnede CPI faldt til 3,0 %, mens kerne-CPI, der ekskluderer de flygtige fødevarer og energiprodukter, faldt til 4,8 %. Derfor viser min modellering, at hovedinflationen vil bevæge sig til Feds mål på 2,0 % i december. Alle disse tal har været med til at presse det amerikanske dollarindeks (DXY) under $100.

USD/MXN-parret er også styrtet på grund af Mexicos centralbanks handlinger. Banxico har været meget høgagtig i de sidste par måneder. Det begyndte at hæve renten i juni 2021, da det øgede renten med 0,25 %.

Siden da har banken hævet renten fra 4,25 % til de nuværende 11,25 %. Det har efterladt renten uændret på dette niveau i de seneste tre måneder i træk, og analytikere mener, at banken vil begynde at sænke dem senere i år.

Den stærke mexicanske peso har været med til at moderere landets inflation. Data offentliggjort i sidste uge viste, at den samlede inflation faldt til 5 % i juni.

USD/MXN prognose

Copy link to section

USD/MXN-diagram af TradingView

Det månedlige diagram viser, at USD til MXN- kursen har været i et stærkt frit fald siden 2020. Den er nu faldet i alle de seneste syv måneder. I juni bevægede parret sig under det vigtige støtteniveau på 17.44, det laveste niveau den 3. juli.

USD.MXN-kursen har bevæget sig under 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) er drevet nedad. Derfor er stien for den mindste modstand for parret lavere, og det næste niveau at se er på 16.