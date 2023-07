Kinas yuan (CNY/USD) falder, efterhånden som Kinas ungdomsarbejdsløshed stiger

Den kinesiske yuan faldt beskedent mandag efter de seneste kinesiske BNP-, beskæftigelses- og industriproduktionsdata. Den nøje overvågede USD/CNY-kurs sprang til 7,16, højere end sidste fredags laveste på 7,1192.

Ifølge statistikbureauet voksede Kinas økonomi med 6,3 % i andet kvartal, og manglede den forventede vækst på 7,3 %. Den voksede med 0,8 % på måned-til-måned-basis, bedre end medianestimatet på 0,5 %.

Andre økonomiske tal viste, at økonomien kæmper. Detailsalget steg med 3,1 % i juni, mens investeringer i anlægsaktiver steg med 3,8 %. Vigtigst af alt steg den nøje overvågede ungdomsarbejdsløshed til rekordhøje 21,3 %.

Analytikere har for nylig nedjusteret deres estimater for Kinas økonomi. Dem hos Goldman Sachs, HSBC og Standard Chartered har advaret om, at økonomien vil vokse med omkring 5,1% i år, Beijing har sat et mål på 5,0%.

I en erklæring advarede chefen for National Bureau of Statistics om, at økonomien står over for en række lokale og internationale udfordringer. Han forventer ikke desto mindre, at økonomien når sit mål på 5,0 pct.

Kinas økonomi sender blandede signaler. På den ene side er efterspørgslen efter indenrigsflyvninger og turisme steget, og byboerne brugte 280 milliarder dollars i første halvdel af året. Den vigtige ejendomssektor er dog fortsat under pres. I sidste uge sagsøgte en Singapore-baseret hedgefond for at afvikle Kaisa, et førende ejendomsselskab i landet.

Andre virksomheder som Evergrande og Nam Tai står over for likvidationssager. Dette er vigtigt, fordi ejendomssektoren er den vigtigste i Kina. Som jeg skrevher, er Kinas eksport også faldet på det seneste.