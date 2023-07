Barclays, Lloyds, NatWest, HSBC-aktier stiger i takt med, at amerikanske bankers indtjening stiger

Britiske bankaktier har klaret sig godt i denne uge, da investorerne fokuserede på den igangværende indtjeningssæson i USA. Lloyds aktiekurs steg med 1,90% tirsdag, mens Barclays, HSBC og NatWest steg med over 1,50%. Alle disse aktier er steget i de seneste tre markedsdage i træk.

Amerikanske bankers indtjeningssæson

Amerikanske bankgiganter har offentliggjort stærke økonomiske resultater i de seneste par dage. I fredags sagde JP Morgan, den største bankkoncern i verden, at dens omsætning steg med 34,5 % i andet kvartal til 41,3 milliarder dollar. Som jeg skrev her steg virksomhedens nettoindtægt til over 13,3 milliarder dollars.

Wells Fargo, en anden amerikansk bank, offentliggjorde også resultater, der var bedre end estimater. Dens nettorenteindtægter steg med 29%, mens dens omsætning steg med 20,6% til over $20,53 milliarder.

Bank of Americas omsætning steg med 2,9% til $25,2 milliarder, mens dens nettorenteindtægter steg med 14% til $14,2 milliarder. Andre amerikanske banker som Morgan Stanley og Charles Schwab offentliggjorde stærke resultater.

Som følge heraf steg de fleste amerikanske bankaktier kraftigt i denne uge, da investorerne forventede flere afkast i de næste to kvartaler. Den nøje overvågede Invesco KBW Bank ETF steg med mere end 3 % tirsdag.

Invesco KBW ETF diagram

Britiske bankers indtjening forude

Flere amerikanske banker vil offentliggøre deres resultater senere på ugen. Goldman Sachs, US Bancorp og M&T Bank offentliggør deres resultater på onsdag. Analytikere vil fokusere på ydeevnen af den kæmpede Goldman Sachs. Selskabets forbrugerforretning og investeringsbankvirksomhed har haft det svært på det seneste.

De britiske banker har endnu ikke offentliggjort deres økonomiske resultater. Historisk set har disse virksomheder en tendens til at reagere på deres amerikanske modparters præstationer. I de fleste perioder trækker britiske bankaktier sig tilbage, når amerikanske virksomheder offentliggør svage resultater.

Det er værd at bemærke, at amerikanske og britiske aktier er væsentligt forskellige. Virksomheder som Bank of America, Morgan Stanley og JP Morgan er mere diversificerede inden for områder som forbruger, investeringsbank og formueforvaltning. Britiske banker fokuserer på den anden side mest på detail- og kommercielle banker.

Disse virksomheder vil offentliggøre deres resultater i næste uge og i begyndelsen af august. Lloyds Bank vil levere sine halvårsresultater den 26. juli, mens Barclays vil offentliggøre den 27. juli. Natwests resultater kommer den 28. juli, mens HSBC’s udkommer den 1. august.