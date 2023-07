Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

DAX- indekset har slettet det meste af tabene tidligere på måneden, efterhånden som indtjeningssæsonen er i gang. Det handlede til €16.000 i mandags, ~4% over det laveste niveau i denne måned. I alt er indekset steget med over 35 % fra dets laveste niveau i 2022.

Tyske aktier taber momentum

DAX 40-indekset startede året godt, og udsigterne for den tyske økonomi blev forbedret. Det sprang til et rekordhøjt niveau på €16.424 i juni, da de fleste vælgere sprang. Dette stævne var bredt funderet, hvor de fleste vælgere var i green.

Rheinmetall, en førende leverandør i forsvarsindustrien, er i år blevet den bedste virksomhed i DAX-indekset. Den er steget med over 40 %, mens tysk arbejder på at øge sine forsvarsudgifter.

Adidas aktiekurs er steget med over 35%, efterhånden som virksomheden bevæger sig væk fra kontroverser. Det afsluttede for nylig sit partnerskab med Kanye West, som indbragte over $1 milliard i salg hvert år. På trods af dette forventer analytikere, at virksomheden vil opnå mere organisk salg i år.

Andre toppræsterende i DAX 40-indekset er Heidelbergcement, Infineon, SAP, Covestro, Deutsche Post og BMW blandt andre. Alle disse aktier er steget med over 30 % i år.

De største efternøler i indekset er Merck, Sartorium, Zalando, Vonovia, Siemens Energy og Deutsche Bank.

I mellemtiden er der tegn på, at investorer bliver forsigtige med europæiske aktier. Ifølge FT køber investorer put-optioner i europæiske aktier. En put-option giver en vis forsikring mod faldende priser. I et notat sagde en analytiker hos Bank of America:

“Folk er ubehageligt lange [Europa]. De er lange, fordi de skal deltage, men den grundlæggende overbevisning er der ikke. Ingen ønsker at jage dette marked så tæt på dets højdepunkt.”

Den næste nøglekatalysator for DAX-indekset kommer i næste uge, når Fed og Den Europæiske Centralbank (ECB) vil afgive deres rentebeslutninger.

DAX indeks prognose

Den tyske DAX steg til et rekordhøjt niveau på €16.424 i juni. Det har nu været i en konsolideringstilstand, da investorer begynder at tage overskud. Indekset har bevæget sig lidt over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Det har også bevæget sig over den stigende trendlinje, der forbinder de laveste niveauer siden december sidste år. Derfor er udsigterne for indekset på nuværende tidspunkt neutrale. Mere upside vil blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig over sit rekordhøje niveau.