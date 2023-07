Er CAC 40-indekset et køb midt i en afmatning i Europa og Kina?

CAC 40 -indekset har mistet momentum, da bekymringerne for den kinesiske økonomi fortsatte. Indekset trak sig tilbage til €7.285 i mandags, hvilket er lavere end det højeste år til dato på €7.583. Denne pris er ~30% over det laveste niveau sidste år.

Kina er stadig bekymret

Copy link to section

CAC 40-indekset startede året godt, som fik det til at stige til et rekordhøjt niveau på €7.583 i juni. Dette rally skete på grund af det stigende håb om, at den europæiske økonomi vil komme sig hurtigt i år. Det steg også kraftigt, efter Kina genåbnede sin økonomi efter sidste års Covid-19-lockdowns.

For nylig viser data dog, at de to økonomier vakler. Ifølge Eurostat faldt den europæiske økonomi i første kvartal, da fremstillingssektoren vaklede. Separate højfrekvente data viser, at fremstillings-PMI i regionen er forblevet under 50 i år.

Kina, et førende marked for mange CAC 40-indeksbestanddele, er også bremset. Som jeg skrev her , viste data offentliggjort af National Bureau of Statistics, at landets økonomi voksede med 6,3% i 2. kvartal. Detailsalget steg gradvist, mens ungdomsarbejdsløsheden steg til det højeste niveau nogensinde.

https://www.youtube.com/watch?v=qNfUh6nExNQ

Kina er et vigtigt marked for franske virksomheder som Kering, Richmont, Hermes og LVMH. Alle disse virksomheder tjener de fleste af deres penge i landet, takket være den hurtigt voksende middelklasse.

Richemont, moderselskabet for Cartier og Van Cleef & Arpels, sagde, at dets kinesiske forretning klarede sig godt i 2. kvartal. Aktien faldt dog med mere end 10% mandag, efter at selskabet advarede om en afmatning i USA. Andre luksusvarevirksomheder som Hermes, Kering og LVMH faldt også.

Det meste CAC 40-indeks er steget i år. De bedste resultater i komponenten i år er STMicroelectronics, Hermes, LVMH, Saint Gorban, Stellantis og L’Oreal. De eneste efternøler i indekset er Teleperformance, TotalEnergies, Eurofins og Worldline.

CAC 40 indeks prognose

Copy link to section

CAC-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at CAC-indekset har været i en generel bearish trend siden maj i år. Den har dannet en faldende kanal, der er vist i sort. Prisen er lidt under oversiden af den faldende kanal. Den konsoliderer sig med 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit, mens den stokastiske oscillator bevægede sig lidt under det overkøbte niveau.

Derfor er udsigterne for indekset positivt på lang sigt. Men på kort sigt vil den sandsynligvis falde og genteste den nederste side af kanalen til omkring €7.000.