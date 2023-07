Euro Stoxx 50-indekset ligger under nøgleprisen, da investorerne bliver nervøse

Euro Stoxx 50- indekset er ikke gået nogen vegne siden april, da bekymringerne for den europæiske økonomi fortsætter. Indekset, som følger de største børsnoterede selskaber i Europa, handlede i mandags til €4.355, et par point under dets rekordhøje niveau på €4.415.

Europæisk opsving forsvinder

Euro Stoxx 50-indekset har klaret sig godt i år. Det er steget til et rekordhøjt niveau, da lokale og udenlandske investorer tilføjede deres eksponering til det europæiske marked. Dette skete, da europæiske lande som Tyskland og Frankrig reagerede godt på energimarkedet.

På det seneste er der dog tegn på, at den europæiske økonomi er ved at bremse op. De seneste data viste, at Tyskland er gået ind i en recession, da produktionsaktiviteten aftager. PMI for fremstilling har holdt sig under 50 i de seneste seks måneder.

Andre europæiske lande har det heller ikke godt. Data fra Eurostat viste, at euroområdet gik ind i en recession i første kvartal. Frankrig registrerede tæt på nul økonomisk vækst i kvartalet.

Obligationsmarkedet signalerer også til mere svaghed forude. Spændet mellem de 2-årige og 10-årige obligationsrenter i Tyskland er styrtet til det laveste niveau i mere end tre årtier. Historisk set er den omvendte rentekurve en af de mest nøjagtige indikatorer for en recession.

I mellemtiden bliver investorerne nervøse over Euro Stoxx 50-indekset. Data på optionsmarkedet viser, at investorer køber put-optioner i markedet. En put option er en strategi, der sikrer sig mod faldende priser.

En af de mest positive ting i Europa er den stigende euro. EUR/USD- parret er hoppet til det højeste niveau siden marts, som jeg skrev her . Dette rally er mest på grund af den faldende amerikanske dollar.

De bedst præsterende Stoxx 50-indeksbestanddele i år er Philips, Inditex, CRH, Adidas, Infineon, SAP og Hermes. De eneste efternøler i indekset er Vovovia, TotalEnergies, AB InBev, BASF og Kone.

Euro Stoxx 50 vejrudsigt

Stoxx 50-indekset fandt en stærk modstand på €4.414 i år. Det er ikke lykkedes at bevæge sig over dette niveau siden april i år. Indekset har også dannet, hvad der ligner et stigende trekantmønster.

Det er også hoppet over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit og Ichimoku-skyen. På grund af trekantmønsteret er der derfor en sandsynlighed for, at indekset vil have et bullish breakout. Denne opfattelse vil blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig over modstandsniveauet ved €4.414.