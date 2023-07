Nikkei 225 indeks dobbelt-tops midt i BoJ rentekurve tweak væddemål

Nikkei 225 -indekset har mistet momentum i de seneste par uger. Efter at have steget til et højdepunkt i flere årtier på 33.766 ¥ i denne måned, er det trukket tilbage med ~4,70 %, efterhånden som investorer tager overskud, og efterhånden som indtjeningssæsonen tager form. Indekset er steget med ~26 % i år, hvilket har klaret sig bedre end sine amerikanske peers som Nasdaq 100 og S&P 500-indeksene.

Bekymringer om økonomisk vækst

Japanske aktier er faldet denne måned på grund af stigende bekymringer om den globale økonomi. Amerikanske data offentliggjort i denne måned viste, at arbejdsmarkedet aftog i juni. Inflationen faldt til 3,0 %, hvilket signalerede, at efterspørgslen var ved at aftage.

I mandags afslørede kinesiske data, at økonomien voksede i et langsommere tempo end forventet i 2. kvartal. Dets økonomi voksede med 6,8 %, hvilket er lavere end medianestimatet på 7,3 %. Detailsalg og industriproduktion gik glip af estimater, mens ungdomsarbejdsløsheden steg til et rekordhøjt niveau.

Disse tal er vigtige for Japan, da USA og Kina er to af dets største handelspartnere globalt. Som følge heraf kan en økonomisk afmatning påvirke efterspørgslen efter nogle af dets topvirksomheder som Toyota og Nissan.

Den næste vigtige katalysator for Nikkei 225-indekset kommer på torsdag, hvor Japan vil offentliggøre de seneste handelstal. Økonomer forventer, at dataene viser, at landets import faldt med 11,3 % i juni, mens eksporten steg med 2,2 %.

Japans eksport bliver hjulpet af den svage yen. Valutaen dykkede til 145,06 i juni og vendte derefter tilbage til ~138,60. En svagere yen er med til at øge eksporten ved at gøre Japans varer billigere.

I mellemtiden vil Bank of Japan (BoJ) og Federal Reserve holde deres møder i næste uge. Økonomer forventer, at BoJ vil justere sin rentekurve, når den søger at forlade sin ultra-løse politik. Fed forventes på den anden side at hæve renten med yderligere 0,25 pct.

De største Nikkei-indeksvindere var virksomheder som Okuma, Resona Holdings, Mitsubishi UFJ Financial, Amada, Eisai og Mizuho Financial. Alle disse aktier steg med over 2%. På den anden side var de største efternøler i indekset Rakuten, CyberAgent, Toho og Pacific Metals.

Nikkei 225 indeks prognose

Nikkei-indeksdiagram af TradingView

Nikkei 225-indekset er trukket tilbage i de seneste par uger. Denne tendens skete, efter at indekset dannede et dobbelt-top-mønster på 33.766 ¥. I prishandlingsanalyse er dette mønster normalt et bearish tegn.

Indekset har bevæget sig lidt under 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit. Det vigtigste er, at Relative Strength Index (RSI) har dannet et bearish divergensmønster. Derfor vil Nikkei-indekset sandsynligvis forblive under pres, mens profittagningen fortsætter. Denne tendens kunne få det til at falde til 31.000 ¥.

