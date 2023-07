Polske zloty klarer sig bedre end dollaren, da betalingsbalancens overskud overstiger konsensus

For omkring to måneder siden skrev jeg en artikel om, hvordan den polske zloty (PLN) er i en bullish tendens over for den amerikanske dollar. Hovedargumentet var, at Polens nationalbank hævede renten højere end Fed, og gapet skulle være en medvind for valutaen. Du kan læse mere her.

Siden da er nogle interessante stykker økonomiske data blevet frigivet i Polen. For det første overraskede betalingsbalancedataene for maj 2023 på den positive side. Mere præcist oversteg valutakontoens overskud konsensus. Det er positivt for valutaen.

For det andet er inflationen ved at falde i Polen – en lignende tendens som i andre europæiske lande og i USA. Inflationsdata viste, at inflationen fratrukket fødevare- og energipriser i juni udgjorde 11,1 % sammenlignet med 11,5 % en måned tidligere.

Men mens desinflationstendensen er indlysende, er overskriften langt højere end centralbankens mål. Derfor er der mulighed for flere renteforhøjelser, i modsætning til, hvad Fed kunne gøre efter den næsten bestemte renteforhøjelse i juli.

PLN/USD bullish trend forbliver intakt

Siden den sidste analyse af PLN/USD offentliggjort her på Invezz, har valutakursen været i en bullish trend. En sådan tendens er kendetegnet ved en række højere højder og højere nedture – og serien fortsætter.

Imidlertid brød markedet endnu ikke over det drejelige område markeret ovenfor med sort. En daglig lukning over det ville markere bruddet over det tidligere lavere højdepunkt og bringe flere købere, da det korte squeeze skulle forstærkes.