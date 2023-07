Prisstigningen på olivenolie kan forværres, efterhånden som Europas hedebølge fortsætter

Inflationen aftager i de fleste udviklede lande, hjulpet af faldende efterspørgsel, svagere amerikanske dollar og øget produktion. Priser på almindelige landbrugsvarer ligesom hvede, majs og sojabønner er også trukket sig tilbage i år. Olivenoliepriserne rammer dog rekordhøje.

Data viser, at de europæiske olivenoliepriser er steget fra 4 euro i september sidste år til 7 euro i dag. I Storbritannien afslørede data fra Office of National Statistics (ONS), at en 500 ml flaske olivenolie vejede i gennemsnit 6,16 pund i maj, en stigning på 47 % fra et år tidligere.

Europæisk tørke er i gang

Olivenoliepriserne er steget kraftigt i år, da investorerne tager højde for øget efterspørgsel og lavt udbud. En væsentlig årsag til dette er, at vigtige olivenolieproducerende lande gennemgår en stor tørke. Nogle af de bedste olivenolieproducenter er Spanien, Italien, Marokko, Tyrkiet og Grækenland.

Data fra European Drought Observatory (EDO) viste, at halvdelen af EU var i en tørkeperiode. Temperaturerne i Italien, Grækenland og Tyrkiet steg til over 40 grader i denne uge. Dette er bemærkelsesværdigt, da EU producerer omkring to tredjedele af verdens olivenolie.

Regn er blevet sjældent i det meste af EU i år. Spanien og Portugal oplevede en del regn for nylig, som ikke var nok til at opveje de stigende temperaturer.

Derfor er der frygt for, at olivenolieforsyningerne kan falde i år. Nylige data viser, at europæiske producenter reducerer deres lagre. Disse lagre faldt fra 265.000 tons i maj til 265.000 tons i juni.

Olivenolieproduktionen forventes at fortsætte med at falde i år. Eksperter mener, at Spanien vil producere 620.000 tons olivenolie i den sidste sæson efter at have høstet 1,5 millioner et år tidligere. I en note sagde en analytiker hos Mintec:

“Vi har haft en meget dårlig høst, priserne har aldrig været så høje, og bekymringer strækker sig ud over den sæson, vi lige har haft.”

Olivenoliepriserne kan forblive høje

Råvarepriserne er normalt påvirket af efterspørgsel og udbud. Efterspørgslen efter olivenolie er normalt drevet af verdens befolkning og økonomiske vækst. Nylige data viser, at mange nøglelande som USA og Kina er ved at komme sig efter at være faldet under pandemien.

Samtidig er verdens befolkning steget fra 7 milliarder for få år siden til over 1 milliard. Det betyder, at efterspørgslen vil fortsætte med at stige.

På den anden side lider forsyningerne under virkningen af klimaændringer. Data viste, at sidste uge var den varmeste uge nogensinde registreret. Og forskere mener, at der i år vil se rekordtemperaturer.

Disse hedebølger sker i nogle af de største olivenolieproducerende lande, såsom dem i Europa. Derfor betyder en kombination af øget efterspørgsel og lavt udbud, at olivenoliepriserne kan springe til over 10 euro i år.

