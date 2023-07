IAG-aktiekursen er ved en skillevej foran indtjeningen i 2. kvartal

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

International Consolidated Airlines Group (LON: IAG) aktiekursen har bevæget sig sidelæns i de seneste par uger, selvom den civile luftfartsindustri er på vej op. Aktien slentrer på ~160, hvilket er lavere end det højeste på 174,20 år til dato.

amerikanske flyselskabers indtjening

De fleste internationale flyselskaber har offentliggjort stærke økonomiske resultater i de seneste måneder. I sidste uge offentliggjorde Delta Air Lines opmuntrende resultater, hjulpet af det robuste transatlantiske segment af virksomheden. Dens omsætning steg til over $14,6 milliarder i andet kvartal, hvilket førte til et overskud på over $1,8 milliarder. Som vi skrev her , antydede ledelsen, at virksomheden oplevede stærke fremadrettede bookinger.

Tilsvarende sagde American Airlines Group, at dens omsætning kom på over 13,7 milliarder USD i andet kvartal, mens indtjeningen pr. aktie steg til 1,59 USD. Firmaet nævnte styrken af sin nationale og internationale forretning.

Andre globale flyselskaber som Qantas, Cathay Pacific og Emirates har offentliggjort stærke økonomiske resultater. Samtidig mener IATA, at flyselskabernes omsætning vil stige til over 800 milliarder dollars i år, hvor mange selskaber opererer over præ-pandeminiveauer. I en note sagde analytikere hos Susquehanna:

“Vi ser 2024 som et mere normaliseret driftsmiljø for flyselskaberne, selvom på kort sigt ser en stigende risiko for en økonomisk afmatning og forsinkelser i flyleverancer.”

Derfor tror jeg, at IAG også vil offentliggøre stærke resultater den 29. juli. Det skyldes, at IAG har mange ligheder med virksomheder som Delta og American. For det første tjener dets British Airways-mærke de fleste af sine penge i den transatlantiske division.

Ud over sin langdistance-forretning har IAG en stor markedsandel i den indenlandske og regionale industri. Det gør det gennem sine andre virksomheder som Aer Lingus, Iberia og Vueling. Analytikere forventer, at AIGs driftsindtjening før ekstraordinære poster vil komme ind på over 829 millioner euro.

IAG aktiekursprognose

IAG-diagram af TradingView

Min sidste forudsigelse af IAG aktiekursen var nøjagtig. På det tidspunkt forudsagde jeg, at aktierne ville få et bearish breakout på grund af det stigende wedge-mønster. Aktien trak sig tilbage og nåede et lavpunkt på 153,10p.

På det daglige diagram har aktien bevæget sig under den nedre side af det stigende wedge-mønster. Det er også faldet til under 50-periodens glidende gennemsnit. Det negative volumenindeks (NVI) er steget og ligger over det glidende gennemsnit.

Derfor er udsigterne for aktien neutrale med en bearish bias på grund af det stigende kilemønster. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se, være det psykologiske punkt på 145p. Stop-loss af denne handel er på 162p.