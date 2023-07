Pro siger ‘AI er den nye industrielle revolution’ – vil dette gavne Shiba Memu?

Kunstig intelligens har virkelig været en velsignelse for S&P 500, der nu er steget omkring 18% år-til-dato. Alligevel tror mange, at den nye teknologi kun er i sin tidlige omgang.

Ekspert deler hans syn på AI

Reid Hoffman – medstifteren af Inflection AI forventer, at virkningerne af maskinlæring og naturlig sprogbehandling i sidste ende vil sprede sig på tværs af sektorer og brancher. I et nyligt interview med CNBC sagde han:

AI er den nye industrielle revolution, den kognitive revolution. Den gode nyhed er, at kunstig intelligens kan være en del af løsningen. Det, vi burde ønske, er, at AI hjælper alle med, hvad end de laver.

Kunstig intelligens er allerede et marked for $200 milliarder. Ifølge Statista vil den dog vokse omkring ti gange ved udgangen af årtiet til næsten $2,0 billioner.

Det er tænkeligt, at stigende fokus og den deraf følgende hurtige vækst i AI vil gavne ikke kun de konventionelle navne, men også de kommende projekter som Shiba Memu.

En kort introduktion til Shiba Memu

Shiba Memu er en blockchain-baseret platform, der er forpligtet til at udnytte kunstig intelligens til at skabe et marketingkraftcenter.

Det, der adskiller dette krypto-netværk fra dets jævnaldrende, er selvforsyningen. Shiba Memu er afhængig af AI til ikke kun at skabe reklameindhold til sig selv, men også markedsføre det over hele internettet.

Alt i alt kan den blockchain-baserede platform alene “gøre arbejdet med 100 marketingbureauer”, som ifølge hvidbogen på sin hjemmeside.

Endnu vigtigere er Shiba Memu drevet af sit eget originale meme-token – SHMU. I modsætning til en gennemsnitlig, almindelig meme-mønt, er dens pris dog ikke helt prisgivet af kortsigtede hype-cyklusser.

SHMU sigter i stedet mod at positionere sig i kunstig intelligens for at skabe langsigtet appel.

Er det værd at investere i Shiba Memu (SHMU)

AI meme-tokenet er i øjeblikket i et åbent forsalg, der varer i otte uger.

Kun på omkring en uge har Shiba Memu solgt over 28 millioner tokens i alt for at rejse $0,86 millioner, hvilket tyder på solid efterspørgsel efter SHMU og skaber et ret rosenrødt billede for sine tidlige investorer.

Bemærk, at kryptomønten sigter mod at udnytte den hurtige vækst i meme token-markedet, der gik fra $0 i 2020 til mere end $20 milliarder i første kvartal af 2022. Men det bedste er, at prisen på Shiba Memu stiger hver dag. Det koster $0,0131 ved skrivning og vil fortsætte med at vinde $0,000225 om dagen, indtil det rammer $0,0244.

SHMU forventes at gå live på den første kryptobørs i tredje kvartal af dette år. Det er vigtigt i betragtning af, at notering har en tendens til at være en meningsfuld medvind for krypto-tokens.

Shiba Memu vil også lancere sit AI-dashboard i begyndelsen af næste år, via hvilket det vil indsamle feedback fra fællesskabet for at genskabe sine marketingstrategier. Hvis dit forslag til forbedring bliver accepteret, vil du modtage yderligere SHMU-tokens til gengæld – en anden måde for dig at tjene penge på.

SHMU kunne drage fordel af et opsving på kryptomarkedet

Bortset fra at drage fordel af den hurtige vækst i kunstig intelligens og meme-møntmarkeder, kan Shiba Memu også drage fordel af et fortsat opsving på kryptomarkedet generelt.

Tidligere på ugen overrakte en amerikansk dommer sejren til Ripple i en langvarig SEC-retssag, der afgjorde, at dens “XRP”-token ikke er en sikkerhed (læs mere). Mange kaldte nyheden for en kæmpe gevinst for kryptorummet som helhed.

XRP blev næsten fordoblet i værdi efter retsafgørelsen, mens Bitcoin og Ethereum også nåede nye højder.

Oven i købet bekræftede Financial Times torsdag, at Europas første Spot Bitcoin ETF er sat til at gå live senere i år. Kapitalforvaltere, herunder BlackRock, afventer i øjeblikket godkendelse af en Bitcoin-børshandlet fond i USA, som forventes at være en anden væsentlig fordel for kryptomarkedet som helhed.

Endelig kan investorer i stigende grad vende tilbage til risikohandler, herunder kryptoaktiver, efterhånden som den amerikanske centralbank afslutter sin renteforhøjelsescyklus. Alle disse udviklinger tilsammen kunne hjælpe yderligere med at styrke kryptomarkedet og, inden for det, også Shiba Memu.

For flere detaljer om det igangværende SHMU-forudsalg, besøg Shiba Memu-hjemmesiden her.

