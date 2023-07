Pund til rand (GBP/ZAR) danner dobbelt-top forud for SARB-beslutningen

Pund til rand (GBP/ZAR) kursen drev nedad efter de seneste amerikanske og sydafrikanske forbrugerinflationsdata. Det trak sig tilbage til et lavpunkt på 23,14, det laveste niveau siden 9. maj, da fokus skifter til den kommende SARB-beslutning.

SARB rentebeslutning forude

De største forex nyheder denne uge indtil videre var onsdagens britiske inflationstal, som jeg dækkede her . Disse tal afslørede, at landets inflation faldt i et hurtigere tempo end oprindeligt forventet.

Det samlede forbrugerprisindeks (CPI) faldt fra 8,7 % i maj til 7,9 % i juni. Eksklusive de volatile poster faldt tallet til 6,9 %, hvilket signalerer, at inflationen aftager. Alligevel forstærkede disse tal synspunktet om, at Bank of England vil hæve med 0,25 % på næste møde.

Sydafrikas inflation er også aftagende, hjulpet af den stærke rand. Hovedforbrugerprisindekset faldt til 5,4 %, mens kerne-CPI faldt til 5,4 %. Den stærkere rand har gjort det relativt billigere for landet at finansiere import som råolie.

Den næste vigtige katalysator for GBP/ZAR-kursen vil være den kommende rentebeslutning fra den sydafrikanske centralbank (SARB).

Økonomer forventer, at centralbanken vil lade renten være uændret på 8,25 % af to grunde. For det første er inflationen faldet til sit målinterval, hvilket er et opmuntrende tegn. For det andet vil det at lade renterne være intakte bidrage til at understøtte økonomiens genopretning.

SARB har ligesom andre centralbanker hævet renterne siden november 2021, hvor renterne lå på 3,50 %.

GBP/ZAR teknisk analyse

GBPZAR-diagram af TradingView

1D-diagrammet viser, at valutakursen mellem pund og rand dannede et dobbelt-top-mønster ved 24,51 i år. I prishandlingsanalyse er dette mønster normalt et bearish tegn. Parret har nu bevæget sig lidt under halsudskæringen af dette mønster.

Samtidig er 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit ved at danne et bearish crossover-mønster. Det Stokastiske Relative Strength Index (RSI) er bevæget sig under det oversolgte niveau. Derfor vil GBP/ZAR-parret sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgere målretter nøglestøtten til 22.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.