Shiba Memu forsalget tager fart midt i positiv Doge Killer (LEASH) markedsstemning

Forsalget af den nye Shiba Memu, der er en ny kunstig intelligens (AI) drevet meme-mønt, tager fart for hver dag, midt i en positiv meme-mønt-markedsstemning ledet af Doge Killer (LEASH), som er steget med 36% i den sidste uge.

Meme-møntmarkedet er eksploderet, og dets markedsværdi voksede fra $0 i begyndelsen af 2020 til over $20 milliarder i begyndelsen af 2022. Hovedårsagen bag den eksponentielle mememøntmarkedseksplosion er det voksende antal meme-mønt projekter, der er gået foran for at tiltrække en masse af hype.

Hvad er Doge Killer?

Doge Killer (LEASH) er en af de mange meme-mønter med hundetema. Tokenet blev lanceret for at konkurrere med Dogecoin (DOGE), som tog kryptomarkedet med storm i 2021.

LEASH er en del af Shiba Inu (SHIB) økosystemet sammen med en anden kryptovaluta kaldet Bone ShibaSwap (BONE). Doge Killer aktualiserede Shiba Inus kaldenavn “Dogecoin Killer”, og det har fastholdt det slogan til dato gennem dets voksende samfund og massive prisstigning, der har fået prisen til at hoppe over $417, langt over alle meme-mønter.

Doge Killer (LEASH) prognose

Selvom Doge Killers pris er faldet 9,6% i dag, har meme-mønten været på en meget stærk opadgående trend i de sidste syv dage, som har resulteret i, at dens pris gå over $410.

Et flertal af tekniske indikatorer inklusive de eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) peger på en opadgående LEASH-tendens i det mindste for de næste par dage.

LEASH skal dog forblive over $388,85 niveauet for at have en chance for sit første store modstandsniveau på $454,57. Hvis den stiger over $454,57 og opretholder et markant prisstigning, så kunne den teste det næste store modstandsniveau ved $524,66 og endda have et skud på $618,57.

Men hvis Doge Killer-prisen falder til under $388,85, så kunne den falde mod det andet store støtteniveau på $295,19.

Ifølge markedsanalysen er 14-dages relative styrkeindeks (RSI) for LEASH i øjeblikket på 68,33, hvilket indikerer naturlige forhold på markedet uden at blive oversolgt eller overkøbt. Tilsvarende er det ugentlige diagrams relative styrkeindeks (RSI) på 44,77, hvilket også peger på naturlige forhold på markedet.

Hvad er Shiba Memu?

Shiba Memu (SHMU) er en meme-mønt, der har til formål at udnytte både markedets hype omkring kunstig intelligens (AI) og den nuværende meme-mønt dille.

Shiba Memu bruger AI-baseret software til at skabe sin egen PR, promovere sig selv på alle de relevante forummer og tage ved lære af succesfulde marketingteknikker. Shiba Memu-mønten vil udvikle sig over tid og blive gradvist mere intelligent og potent, efterhånden som den bevæger sig mod at dominere kryptovaluta markedet.

Ved at kombinere de to teknologier (blockchain og AI) positionerer Shiba Memu sig på et overlegent niveau sammenlignet med andre Shiba-tema meme-mønter. Derudover tilbyder dens selvforsyning og fuldstændige gennemsigtighed investorerne et særligt potentiale ved at bruge kunstig intelligens til at forbedre deres markedsføringsevner.

Shiba Memu forsalget

Shiba Memu er i øjeblikket i udviklingsstadiet og afventer sin mainnet-lancering i 1. kvartal af 2024. Holdet bag projektet har allerede lanceret Shiba Memu-tokenet på Ethereum og Binance Smart Chain (BSC) blockchains.

Holdet gennemfører nu et forsalg af det originale token, SHMU, som har fået tildelt 85% af den samlede SHMU-tokenforsyning.

Udover at gennemføre Shiba Memu-token-forsalget sigter teamet også mod at få tokenet noteret på en decentral børs og lancere et indsatsprogram for at tilskynde til samfundsdeltagelse og engagement inden udgangen af 3. kvartal 2023.

SHMU-værdien er sat til at fordobles i pris gennem forsalget. Det startede ved $0,011125, og det forventes at ende ved $0,0244. I skrivende stund gik én SHMU til $0,012475, hvor en prisændring er sat til at finde sted indenfor de næste 10 timer.