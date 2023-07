Shiba Memus unikke meme-mønt tilgang får investorer til at kaste sig over SHMU

Når det kommer til meme-mønter, er der ikke mange, der kan hævde at have den hype, der i øjeblikket omgiver det nye hundebaserede meme-token Shiba Memu (SHMU). I et år, hvor mememania har taget et stort skift i popularitet, har folk som Pepe, Floki Inu og Doge Killer været massive hits.

Ingen kan dog prale af det geni, som Shiba Memu er – hvilket er dets integration af blockchain og kunstig intelligens (AI) for at skubbe grænserne for, hvad der er muligt i sin marketingstrategi. Kan dette få det nye krypto token vælte nuværende meme-ledere som det bedste hundebaserede token i byen?

Den eksplosive karakter af dets token-forsalg antyder, at investorer kan være overbevist om, at det vil. Tjek dens fremskridt her.

Meme-mønter er et blomstrende marked

Kryptovalutaerne plejer i øjeblikket en sund dosis af positiv stemning, takket være den optimisme, som BlackRock og flere andre Wall Street-formueforvaltere har sprøjtet ind i markedet. Reguleringsfronten er fortsat en grå sky i horisonten, og det er investorerne opmærksomme på. Men den overordnede stemning lige nu er, at en ny tyrecyklus er ved at komme til syne.

Midt i disse udsigter er det faktum, at en af årets største trends inden for krypto har været meme-mønter. I virkeligheden er mememarkedet, der var næsten $0 i 2020, nu en blomstrende branche til $20 milliarder – med plads til endnu mere vækst.

På verdensplan revolutionerer kunstig intelligens alt med teknologigiganter som Google og Microsoft, der satser stort på dets potentiale for at skabe endnu mere interesse, ikke kun i den almindelige sektor, men også på tværs af kryptovaluta.

Shiba Memu søger at tage dette rum til et nyt niveau gennem sin unikke tilgang, der kombinerer AI og blockchain. Markedsføringskraftværket, det bygger, er tilsyneladende ulig noget, der tidligere var forudset i krypto.

Hvad er Shiba Memu?

Shiba Menu er en ny krypto meme-token drevet af kunstig intelligens, som hvidbogen beskriver som teknologi, der giver platformen markedsføringsgeniet af 100 bureauer. Kort sagt, Shiba Memu skaber en selvforsynende marketingmaskine, der vil udnytte blockchain og AI til at levere viral-lignende synlighed for det indfødte SHMU-token.

Dette er en strategi, der kunne gavne møntens værdi og få Shiba Memu til at skille sig ud fra konkurrenterne, da det bliver et af meme-projekterne med et langsigtet investeringspotentiale.

Shiba Memus unikke tilgang

Tænk på et krypto netværk, der er i stand til at udarbejde sine egne PR’er og med snigskytte-lignende præcision levere sig selv til verden via indlæg på sociale medier og andre fora. Det er, hvad denne nye meme-mønt lover.

I modsætning til rivaliserende meme-mønter, der nyder godt af kortsigtede hype-cyklusser, retter Shiba Memu sig efter langsigtet appel. Whitepaperen forestiller sig brugen af maskinlæring og NLP-funktioner (natural language processing) for at være på forkant med spillet. Ifølge detaljerne på dets hjemmeside vil dette omfatte genskabelse af sine marketingstrategier og inkorporering af feedback fra fællesskabet via AI-dashboardet.

Den interaktive tilgang vil også betyde, at SHMU-indehaverne tjener tokens, når det AI-drevne system vedtager et af deres forbedringsforslag.

Hvad er Shiba Memus forsalgspris?

Shiba Memus forsalg er en 8-ugers åben begivenhed, der vil se 85% af det samlede udbud på 1 milliard SHMU solgt. Det nyligt lancerede token-salg har taget branchen med storm, hvor tidlige investorer øser over 25 millioner tokens til en værdi af mere end $478k på mindre end en uge.

Investorer, der ønsker at positionere sig nu ved at deltage i forsalget, har mulighed for at købe SHMU på, hvad der kunne være enorme nedsatte niveauer. I modsætning til andre forsalgsbegivenheder, hvor priserne stiger efter hver etape, vil Shiba Memus pris stige dagligt kl. 18:00 GMT.

I øjeblikket er SHMU prissat til $0,0127 og vil blive ved med at fordobles hver dag på det angivne tidspunkt gennem forsalget, indtil det rammer $0,0244. Den daglige stigning er fastsat til $0,000225.

Bemærk, at du kan købe SHMU med ETH, BNB, USDT og BUSD.

Kan Shiba Memu overgå nuværende meme-møntledere?

Hvis markedsforholdene stemmer overens, og kryptomemes succes holder sig midt i Shiba Memu’s potentielt branchedefinerende marketingstrategier, så er det muligt, at SHMU vil svæve. Kan det overgå folk som Pepe, Shiba Inu og Dogecoin? Det kunne.

Drømmescenariet er, hvis SHMU’s værdi skyder i vejret, når tokenet går live på børser efter 8-ugers forsalg slutter.

Et andet løft kunne være udviklingen og leveringen af Shiba Memu AI-dashboardet – set som en central drivende faktor i marketingstrategien. Ifølge køreplanen skulle SHMU være noteret på sine første større børser i 3. kvartal 2023, mens det meget ventede AI-dashboard vil blive lanceret i begyndelsen af 2024.

Investorer kan dog være nødt til at bemærke, at krypto forbliver stort set spekulativt, og et vilkårligt antal faktorer kan vende markedsforholdene og udslette gevinster. At være smart som investor er en egenskab, der ikke kan understreges nok.

Find mere om Shiba Memu-tokenet fra deres hvidbog og forsalgsside.