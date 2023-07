USD/TRY: Vil Tyrkiets centralbankbeslutning redde liraen?

Den tyrkiske lira er tæt på sit laveste nogensinde før den vigtige rentebeslutning fra CBRT. USD/TRY handlede til 26,91 torsdag morgen, et par point under rekordhøjden på 27,38.

CBRT-beslutning forude

Den tyrkiske centralbank vil levere endnu en nøje overvåget rentebeslutning torsdag. Økonomer forventer, at banken fortsætter med at hæve renten i et forsøg på at stabilisere den væsentligt svagere valuta.

Netop, økonomer adspurgt af Reuters forventer, at banken vil hæve med 5%, hvilket bringer hovedrenten til 20%. På det sidste møde besluttede CBRT at skubbe renterne til 15%, lavere end hvad analytikerne havde forventet.

Denne rentebeslutning kommer, når CBRT arbejder hårdt på at øge liraen. Officielle data viser, at banken er begyndt at købe flere lire, end den sælger. Regeringen havde skubbet for mange lire til økonomien forud for det seneste valg.

CBRT er derfor blevet nettolåntager af den lokale valuta for første gang siden 2020. Samtidig er mængden af lire, der bliver skubbet til økonomien, steget, hvilket har ført til lavere renter på lire-denominerede aktiver. For eksempel faldt det gennemsnitlige indskud på op til tre måneder til 37,8 %.

Den tyrkiske lira vil sandsynligvis forblive under pres i de kommende måneder, medmindre centralbanken leverer en væsentlig renteforhøjelse på kort sigt. Mens de seneste data viste, at inflationen faldt igen i juni, betyder den faldende valuta, at priserne vil forblive på et forhøjet niveau i et stykke tid.

USD/TRY-kursen er steget, selv da det amerikanske dollarindeks (DXY) er trukket tilbage i de seneste par uger. Dollarindekset trak sig tilbage under støtten på $100 for første gang i måneder.

USD/TRY teknisk analyse

Jeg advarede om, at den tyrkiske lira er på randen af mere svaghed i min sidste artikel. Denne prognose var korrekt, da valutaen er fortsat med at falde i de seneste par dage. Ser vi på det daglige diagram ovenfor, ser vi, at USD/TRY bevægede sig over oversiden af det bullish flagmønster.

Som forventet forbliver parret over alle glidende gennemsnit, mens prisen er blevet overkøbt. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige i de kommende måneder, da købere målretter det næste psykologiske niveau på 30.