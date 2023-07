DAX-indekset går i stå, da SAP-aktien falder: nøgleindtjening forude

Tyske aktier trak sig tilbage i fredags, da markedsdeltagerne fokuserede på den igangværende virksomheds indtjeningssæson. DAX- indekset, som følger de 40 største virksomheder i Tyskland, faldt med 50 basispoint. Dette gjorde det til et af de dårligst præsterende europæiske indeks.

SAP-aktien falder

Den største efternøler i DAX-indekset var SAP, den største teknologivirksomhed i Tyskland. Dens aktie faldt med mere end 4 % i Tyskland, mens dens amerikanske ADR faldt med 6 % torsdag.

SAP-aktierne faldt, efter at selskabet offentliggjorde svage kvartalsresultater og sænkede sine forventninger til fremtiden. Dets omsætning kom på 7,55 milliarder euro i andet kvartal, hjulpet af en stærk udbredelse af dets cloud-løsninger.

SAP besluttede at sænke sit guidance for 2022. Det forventer, at dets cloud-omsætning vil være mellem €14 milliarder og €14,2 milliarder. Det var lavere end den tidligere guidance på mellem €14 milliarder og €14,4 milliarder.

SAP er ikke det eneste teknologifirma, der sænker sin fremadrettede vejledning, hvilket signalerer, at virksomheder er forsigtige med deres udgifter. Som jeg skrev her , sænkede Infosys, den gigantiske indiske outsourcer, sin guidance for året.

De andre efternøler i DAX-indekset var Bayer, Sartorius, Deutsche Post, Symrise og Deutsche Telekom. Disse tab blev opvejet af de stærke resultater fra Zalando, Deutsche Bank, Munich Re, BMW og Commerzbank.

Den næste katalysator for DAX-indekset vil være kommende virksomheders indtjening fra amerikanske og tyske virksomheder. Nogle af de bedste vælgere, der vil offentliggøre deres resultater i næste uge, vil blandt andre være Deutsche Boerse, Deutsche Bank, MTU Aero og Volkswagen. Det vil også reagere på de seneste store tekniske resultater som Microsoft og Google.

DAX indeks prognose

Det tyske DAX 40-indeks har bevæget sig sidelæns i de seneste par uger. I denne artikel skrev jeg, at indekset har fundet en stærk modstand på €16.347, det højeste punkt i år. Det understøttes stadig af 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit, hvilket er et positivt tegn

Derfor er udsigterne for indekset neutrale indtil videre. Mere upside vil blive bekræftet, hvis det bevæger sig over modstandsniveauet på €16.347. Et træk under det 50-dages glidende gennemsnit vil signalere, at bjørne har sejret.