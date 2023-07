GBP/JPY prognose: bearish udsigter forud for BoJ beslutning

GBP/JPY -kursen bevægede sig sidelæns i denne uge, da valutahandlere fokuserede på vigtige nyheder fra Storbritannien og Japan. Det handlede til ~180, hvor det har været i de sidste par dage. Denne pris er ~1 % under det højeste punkt i denne måned.

Japans inflation stabiliserer sig

Copy link to section

Pund til yen-kursen bevægede sig sidelæns, efter Japan offentliggjorde milde forbrugerinflationsdata. Ifølge statistikbureauet sprang den overordnede CPI fra 0,0 $ i maj til 0,1 % i juni. Dette oversattes til en år-til-år stigning på 3,3 %, på linje med forventningerne.

Kerneinflationen, som ekskluderer de flygtige fødevarer og energiprodukter, steg fra 3,2 % til 3,3 %. Disse tal er stadig højere end Bank of Japans (BoJ) mål på 2,0 %. De er også højere end det historiske gennemsnit af Japans inflation.

Vigtigst af alt er Japans overordnede inflation nu højere end i USA. Data offentliggjort tidligere på måneden afslørede, at amerikanske priser steg med 3,0 % år-til-år. Derfor mener analytikere, at Bank of Japan vil dreje i næste uges møde.

Det vil den gøre ved at lade satserne være uændrede og derefter justere sproget på dets udbyttekurvekontrolprogram. BoJ mødes den 28. juli.

GBP/JPY-kursen reagerede også på denne uges britiske inflationsdata. Som jeg skrev her , faldt Storbritanniens inflation til 7,9% i juni, da dagligvarepriserne trak sig tilbage. Alligevel har Bank of England (BoE) meget arbejde at gøre i de kommende måneder, da Storbritanniens inflation er højere end EU-gennemsnittet.

Den næste vigtige forex nyheder at se vil være de kommende britiske detailsalgstal. Økonomer adspurgt af Reuters mener, at det overordnede detailsalg faldt med 1,5 % i juni efter et fald på 2,1 % i maj. Kernesalget forventes at komme ind på 1,6 pct.

GBP/JPY prognose

Copy link to section

GBP/JPY-diagram af TradingView

GBP til JPY-kursen har været i en nedadgående tendens de seneste par dage. I denne periode har parret bevæget sig under de 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit. Det nærmer sig også det vigtigste støtteniveau på 179,45, det laveste punkt den 13. juli.

Samtidig er Relative Strength Index (RSI) flyttet til det neutrale punkt på 50. Derfor er udsigterne bearish, da der satses på en mere høgeagtig BoJ-stigning. Flere ulemper vil blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig under 179,45.