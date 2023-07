USD/IDR: Rupiah på kanten forud for Feds og Indonesiens rentebeslutninger

USD/IDR -kursen bevægede sig sidelæns i mandags, da investorerne ventede på de kommende rentebeslutninger fra Federal Reserve og Bank of Indonesia (BOI). Parret handlede til 15.021, hvilket var højere end sidste uges laveste på 14.904.

Fed og Bank of Indonesia divergens

Den indonesiske rupiah trak sig lidt tilbage, da handlende forbereder sig på en divergens mellem Fed og Bank of Indonesia. BoI afslutter sit møde tirsdag morgen. Analytikere mener, at banken vil beslutte at lade renten være uændret.

Helt præcist forventer de, at renten forbliver på 5,75 %, mens indlåns- og udlånsfaciliteten ligger på henholdsvis 5,0 % og 6,50 %. Vigtigst af alt er der sandsynlighed for, at banken vil signalere, at den vil sænke renten senere i år.

De seneste tal viste, at den indonesiske økonomi er ved at bremse. Som jeg skrev her, faldt landets eksport og import i juni, da efterspørgslen aftog. Samtidig faldt Indonesiens inflation til 3,5 %. Der er også bekymring for, at landet kan gå gennem en tørke, efterhånden som El Nino tager form.

På den anden side forventes Federal Reserve at hæve renten, når den inkluderer sit pengepolitiske møde på onsdag. Økonomer forventer, at banken vil hæve med 0,25 % og presse renterne til det højeste niveau siden 2001.

Vigtigst af alt er der en mulighed for, at banken vil signalere afslutningen på stigningscyklussen, da inflationen er faldet, og økonomien er ved at aftage. De seneste data viste, at detailsalg, igangsættelse af boliger og byggetilladelser faldt i juni.

USD/IDR teknisk analyse

USD/IDR-diagram af TradingView

Valutakursen for USD til indonesisk rupiah er drevet opad i de seneste par dage. På 4H-diagrammet har parret dannet et bearish flagmønster, som er vist i orange. Det har bevæget sig lidt under de glidende gennemsnit for 50-perioder og 25-perioder. Parret er også faldet under nøglemodstandsniveauet på 15.061, det højeste punkt den 20. juli.

Derfor vil USD til IDR-kursen sandsynligvis have et bearish breakout, da sælgerne målretter den næste nøglestøtte til 14.907. Et træk over modstanden ved 15.061 vil ugyldiggøre den bearish-visning.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.