Kakaopriserne stiger fortsat, mens Mondelez, Hersheys fortjeneste springer

Kakaopriserne er skyhøje og ligger på et højt niveau i flere årtier, efterhånden som bekymringerne om udbuds- og efterspørgselsdynamikken fortsatte. Priserne toppede med et højdepunkt på $3.420 i denne måned, hvilket bringer de år-til-dato stigninger til mere end 33%.

Udbudsunderskud fortsætter

Landbrugssektoren forbereder sig på et vanskeligt år, mens klimaændringerne fortsætter. Europa gennemgår en stor hedebølge, mens El Nino-fænomenet er undervejs. Som et resultat har nogle landbrugsvarer som kakao og appelsinjuice brølet til de højeste niveauer i årevis.

Kakaoprisen er steget på grund af den stigende efterspørgsel og faldende udbud. Efterspørgslen efter chokolade er steget, efterhånden som verden er genåbnet efter Covid-19-lockdowns. Denne efterspørgsel vil sandsynligvis fortsætte med at stige, efterhånden som verdensbefolkningen stiger.

Til gengæld er der bekymringer omkring udbuddet, da mange af de førende leverandører ser lav produktion, som jeg skrev her . Analytikere mener, at verden vil se endnu et år med forsyningsunderskud. En nylig undersøgelse foretaget af den internationale kakaoorganisation (ICO) viste, at underskuddet vil stige til over 142.000 tons.

Hovedårsagen til dette er, at Elfenbenskysten har oplevet våde forhold og oversvømmelser, som har ført til råd og sygdom. Dette er vigtigt, fordi Elfenbenskysten er den største producent af kakao med en markedsandel på 40 %.

De stigende kakaopriser vil have indflydelse på chokoladevirksomheder som Mondelez og Hershey. Selvom disse virksomheder er indstillet på at hæve priserne, er der en sandsynlighed for, at flere mennesker vil holde sig væk fra chokoladebarer.

Det er værd at bemærke, at disse virksomheder stadig er yderst profitable. Mondelez’ omsætning steg fra $7,7 milliarder i Q1 af 2022 til $9,16 milliarder i Q2’23. Dens overskud sprang fra $855 millioner til over $2 milliarder. Tilsvarende steg Hersheys omsætning fra $2,6 milliarder til $2,98 milliarder, mens dens overskud steg til $587 millioner.

Kakaopriser prognose

Kakaodiagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at kakaopriserne har været i en stærk bullish tendens i de seneste par måneder. Dette rally er blevet understøttet af de 50-dages glidende gennemsnit, hvilket signalerer, at køberne har kontrol.

Relative Strength Index (RSI) bevægede sig lidt under det overkøbte niveau. Yderligere har MACD-indikatoren bevæget sig over neutralpunktet. Derfor er der en mulighed for, at kakao sandsynligvis vil fortsætte med at stige i de kommende måneder. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på $3.500.

