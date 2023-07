USD/KRW-analyse efter de stærkere sydkoreanske BNP-data

USD/KRW- kursen var flad tirsdag morgen efter de relativt opmuntrende sydkoreanske BNP-data. Det mindre valutakryds handlede til 1.280, hvilket er lavere end sidste uges højeste på 1.290. Det er fortsat 1,83 % over det laveste niveau i denne måned.

Sydkoreas BNP-data og Fed

Den sydkoreanske økonomi voksede hurtigere end forventet i andet kvartal. Ifølge landets statistikbureau voksede økonomien med 0,6 % i 2. kvartal efter en vækst på 0,3 % i det foregående kvartal. Den stigning var bedre end den forventede stigning på 0,5 pct.

Økonomien voksede med 0,9 %, bedre end de forventede 0,8 %. Alligevel bremsede de vigtigste dele af landets økonomi. Eksempelvis nævnte statistikbureauet udvidelsen af landets nettoeksport som den vigtigste drivkraft.

Denne præstation skyldtes dog hovedsagelig et fald på 4,2 % i importen. Som jeg skrev her , er Sydkoreas eksport og import trukket tilbage i år på grund af problemer i halvlederindustrien.

Den indenlandske efterspørgsel, som er en vigtig del af økonomien, faldt med 0,1 pct. Tjenester, byggeri, faciliteter og offentlige udgifter falder. Derfor mener økonomer, at den sydkoreanske økonomi vil trække sig sammen i andet halvår. I et notat skrev analytikere hos ING, at de forventer, at Bank of Korea vil fastholde sin høgagtige holdning. De sagde :

“Hvis inflationen forbliver i intervallet 2% i det meste af 2H23, så bør BoKs tone skifte til neutral og til sidst vende tilbage til en lempelsescyklus.”

Den næste katalysator for USD/KRW-kursen vil være den kommende rentebeslutning, der er planlagt til onsdag. Økonomer forventer, at banken vil hæve renten med 0,25 % og bringe renten op på det højeste niveau i over 20 år.

USD/KRW teknisk analyse

USDKRW-diagram af TradingView

USD til KRW-kursen toppede ved 1.290,37 den 21. juli. Det trak sig derefter tilbage forud for den kommende Fed-rentebeslutning. Parret har fundet en stærk støtte ved de 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit. De to glidende gennemsnit har også dannet et bullish crossover-mønster.

Derfor er udsigterne for USDKRW bullish, og det næste niveau at se er på 1.290. Et brud under de to glidende gennemsnit vil pege på et fald til næste støtteniveau på 1.270.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.