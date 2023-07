EUR/USD-prognose: Forex-signal forud for amerikanske PCE-inflationsdata

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

EUR/USD -kursen faldt til det laveste niveau siden 11. juli, da markedet afspejlede de seneste amerikanske BNP-data og en erklæring fra Den Europæiske Centralbank (ECB). Parret faldt til et lavpunkt på 1,0985 fredag, meget lavere end denne måneds højeste på 1,1275. Som et resultat sprang DXY-indekset til $101,6.

Stærke amerikanske BNP-data

Copy link to section

EUR/USD har været i søgelyset de seneste par dage, da investorer reagerer på adskillige amerikanske nyheder . Tirsdag viste data fra Conference Board, at landets forbrugertillid sprang til 117 i juli, da inflationen trak sig tilbage. Et højere tillidstal er en positiv ting for en økonomi, da det indebærer højere forbrugerforbrug.

De andre vigtige USD-nyheder kom onsdag, da Federal Reserve afleverede sin rentebeslutning. I den besluttede banken at hæve renten med 0,25 %, hvilket skubbede dem til det højeste niveau i mere end to årtier. Banken stod også med sin dataafhængighedsholdning.

https://www.youtube.com/watch?v=NZjuhy8Yqtw&pp=ygUIRmVkIGNuYmM%3D

Torsdag fulgte Den Europæiske Centralbank trop og hævede renten med 0,25 pct. Det skubbede benchmarkindlånsrenten til 3,75 %, det højeste niveau siden 2001. Det var også den niende rentestigning i træk. Analytikere mener, at dette kan blive den sidste renteforhøjelse. I en note sagde en analytiker hos Evercore ISI:

“Vi gentager vores opfordring om, at i basissagen er ECB – ligesom Fed – færdig med at hæve renten, selvom der bestemt stadig er en væsentlig risiko for en yderligere forhøjelse.”

EUR/USD-kursen faldt, efter at USA offentliggjorde robuste amerikanske BNP- tal. Ifølge Bureau of Economic Analysis voksede økonomien med 2,4 % i andet kvartal, højere end de forventede 1,8 %. Denne stigning fulgte en stigning på 2 % i første kvartal. Rapporten signalerer, at Fed kunne hæve mindst én gang mere.

EUR/USD teknisk analyse

Copy link to section

EUR til USD-kursen har været i en stærk bearish trend i de seneste par uger. Dette fald accelererede torsdag efter de seneste amerikanske BNP-tal. Da det faldt, trak parret sig tilbage under nøglestøtten på 1,1018, det laveste punkt i torsdags.

EUR/USD-kursen faldt under det 50-perioders og 25-perioders volumenvægtede glidende gennemsnit (VWMA). Det trak sig også tilbage under den vigtige støtte på 1,1094, det højeste punkt den 26. april.

Derfor er udsigterne for EUR/USD-parret bearish forud for de månedlige PCE-data, der er planlagt til fredag. PCE er et vigtigt tal, da det er Feds foretrukne inflationsmåler. Den næste pris at se vil være på 1,0837, hvor den dannede en tredobbelt bund mellem juni og juli.