Standard Chartered aktiekursanalyse: scenarier forud for indtjening

Standard Chartered (LON: STAN) aktiekursen har klaret sig godt efter bundet i marts i år. Aktien er steget med over 22% og slentrer nu på det højeste punkt i marts, da fokus skifter til de kommende kvartalsresultater.

Stanchard Chartered indtjening forhåndsvisning

Stanchart, en førende kommerciel, institutionel og detailbankgruppe, har gjort fremskridt i de sidste par måneder. Ligesom andre britiske banker var virksomheden knap påvirket af den regionale bankkrise, der skete i USA i marts.

Banken har gjort det godt på grund af sin stærke tilstedeværelse i Asien, en region, der er ved at komme sig i et hurtigere tempo end Europa. Det er også blevet hjulpet af de seneste rentestigninger fra Bank of England (BoE) og Federal Reserve.

Standard Chartered offentliggør sine økonomiske resultater på fredag. Analytikere forventer, at selskabets nettorenteindtægter vil komme på 2 milliarder dollars, mens andre indtægter vil være 2,3 milliarder dollars. Dens underliggende indtægt vil være $4,3 milliarder.

Ligesom andre banker forventes Standard Chartered at rapportere højere kreditforringelse. Nedskrivningen forventes at komme op på 230 millioner dollars, hvilket vil føre til et resultat før skat på 1,4 milliarder dollars. Dets nøje overvågede kernekapitalforhold forventes at falde til 13,9 %.

De seneste resultater viste, at Standard Chartereds driftsindtægt var $4,1 milliarder i første kvartal, mens kreditforringelse var omkring $200 millioner. Dets resultat før skat var 1,5 mia.

Standard Chartered resultater vil komme på et tidspunkt, hvor de fleste banker offentliggør robuste resultater. I onsdags besluttede Lloyds Bank at øge sit udbytte, selvom dets overskud gradvist trak sig tilbage. Og torsdag offentliggjorde Barclays stærke resultater. Dets amerikanske modparter som JP Morgan og Citigroup offentliggjorde positiv indtjening tidligere på måneden.

Standard Chartered aktiekursprognose

Stanchart-diagram af TradingView

På det daglige diagram kan vi se, at STAN-aktien har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Undervejs har aktierne dannet en stigende kanal vist i sort. Bestanden er et par punkter under oversiden af kanalen. Det har bevæget sig over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit.

Klinger-oscillatoren har peget nedad. Derfor er der på dette stadium to forskellige scenarier forud for indtjeningen.

Den første er, hvor aktierne bevæger sig over oversiden af kanalen ved 725,2p. Hvis dette sker, vil det åbne mulighed for, at aktierne stiger til 800p, det højeste punkt i februar. Det andet alternativ er, hvor bestanden falder til den nedre side af den stigende kanal til omkring 680p.

