EUR/GBP-prisanalyse, da fokus skifter til Bank of England

EUR/GBP- kursen trak sig tilbage efter den seneste rentebeslutning fra Den Europæiske Centralbank (ECB). Parret faldt til et lavpunkt på 0,8544 fredag, meget lavere end denne uges højeste på 0,8701.

ECB og Bank of Englands beslutninger

Copy link to section

EUR/GBP-kursen trak sig kraftigt tilbage, efter at ECB afgav sin rentebeslutning torsdag. I en meddelelse besluttede banken at hæve renten med 0,25 % i juli. Forhøjelsen bragte renten op på det højeste niveau i mere end to årtier.

Beslutningen fra ECB kom en dag efter, at Federal Reserve hævede renten med 0,25 %, som vi skrev her . Derfor faldt parret, siden Christine Lagarde antydede, at dette var årets sidste renteforhøjelse. I et notat sagde analytikere hos ING:

“Vi tror, at ECB endnu ikke er færdig med at hæve renten, men en pause er blevet på mode blandt centralbankerne, som havde været foran ECB i deres stigningscyklusser.”

Beslutningen kom dagen efter, at en undersøgelse viste, at de fleste banker i regionen oplevede lav låneefterspørgsel. Samtidig har erhvervstilliden været i en kraftig nedadgående tendens i de seneste måneder.

EUR/GBP-parret faldt også efter de seneste flash-inflationstal fra Europa. I Frankrig faldt inflationen til 5,0 % i juli, det laveste niveau i 16 måneder. Andre steder, i Spanien, steg det samlede forbrugerprisindeks (CPI) fra 1,9 % til 2,3 %. Økonomer forventer, at data viser, at inflationen faldt fra 6,4 % til 6,2 %.

Den anden afgørende EUR til GBP- katalysator vil være den kommende rentebeslutning fra Bank of England (BoE). Banken vil levere endnu en renteforhøjelse på 0,25 % og derefter pege på en pause, da økonomien er ved at aftage.

EUR/GBP teknisk analyse

Copy link to section

EUR/GBP-kursen har været i en bearish trend de seneste par dage. Det har bevæget sig under Ichimoku-skyindikatoren og det 50-periodiske glidende gennemsnit. Parret er faldet under modstanden på 0,8583, det højeste sving den 10. juli.

Yderligere har MACD-indikatoren bevæget sig under neutralpunktet. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne målretter den næste nøglestøtte til 0,8522, det laveste punkt den 19. juni. Dette synspunkt vil blive bekræftet, hvis Bank of England fastholder sin høgagtige tone.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.