Nikkei 225-indeksanalyse efter BoJ-rentekurvens kontroljustering

Nikkei 225- indekset og USD/JPY -kursen trak sig tilbage med mere end 2,5 % fredag, efter at Bank of Japan (BoJ) afgav sin rentebeslutning. Nikkei, som følger de største virksomheder i Japan, faldt til 32.102 ¥, hvilket var lavere end denne uges højeste på 32.650 ¥.

Bank of Japans beslutning

BoJ traf sin vigtigste rentebeslutning fredag. I den besluttede banken at lade renten være uændret på -0,10 %, som jeg havde forudsagt her . I stedet besluttede banken at justere sit rentekurvekontrolprogram, der har været på plads i flere måneder.

I erklæringen sagde banken, at den ville købe den nødvendige mængde japanske statsobligationer uden at sætte en øvre grænse for den 10-årige rente. I dette tilfælde vil banken lade den 10-årige rente svinge i intervallet omkring plus og minus 0,5 %. Vigtigst af alt vil det have mere fleksibilitet på de øvre og nedre bånd af rækken.

Styring af rentekurven har været en vigtig del af Japans pengepolitik. I den satte banken grænser for de 10-årige obligationsrenter og købte derefter så mange obligationer som muligt for at sikre, at renten forblev i den. Det program har kostet banken milliarder af yen gennem årene.

BoJ-beslutningen kom få timer efter, at Japan offentliggjorde stærke inflationstal. Data viste, at det samlede forbrugerprisindeks (CPI) steg fra 2,3 % i juni til 2,5 % i juli. Kerneinflationen i Tokyo forblev på 3,2 pct.

Nikkei 225 top movers

De fleste Nikkei 225-indeksselskaber var i minus efter BoJs rentebeslutning. Den dårligste performer i indekset var Hino Motors, hvis aktier faldt med over 10 %, efter at selskabet offentliggjorde svage resultater. Det gav et stort tab på grund af dens motordataforfalskningsskandale.

De andre dårligst ydende Nikkei 225-bestanddele er Canon, Fujitsu, Seiko Epson og Olympus. Alle disse er produktionsvirksomheder, der har et teknologisk element. Andre velkendte firmaer som Nissan, Daiichi Sankyo og Mitsui Chemicals faldt også.

Nikkei- bankaktierne steg efter beslutningen. Aktier i virksomheder som Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Trust, Concordia Financial Group, Aozora Bank og China Bank steg med over 3%.

Ser man fremad, er der tegn på, at Nikkei-indekset har nogle flere nedadrettede fremadrettet. Det har trukket sig tilbage fra år til dato høje på 33.640 ¥ til omkring 32.000 ¥. Navnlig på det daglige diagram sidder indekset lidt over det 50-dages glidende gennemsnit.

Derfor vil et brud under det glidende gennemsnit presse aktien kraftigt ned på kort sigt. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på 30.734 ¥, det højeste sving i oktober sidste år.

