BP rapporterer om et stort fald i Q2-resultatet: “det var et godt kvartal samlet set”

Aktierne i BP plc (LON: BP) er i grønt her til morgen, selvom energigiganten rapporterede om et betydeligt år-til-år fald i sit resultat i andet kvartal.

BP-forhøjelse af udbytte

Ligesom sine jævnaldrende tilskrev olie- og gasgiganten svaghed i sit nyligt afsluttede kvartal primært til lavere råvarepriser.

BP-aktien er stadig oppe, fordi det London-noterede firma hævede sit udbytte med 10% til 7,27 cent pr. aktie og afslørede planer om at tilbagekøbe 1,5 milliarder dollars af sine aktier i indeværende kvartal. På CNBCs ” Squawk Box ” sagde CEO Bernard Looney i dag:

Det var samlet set et godt kvarter. Vi øgede olie- og gasproduktionen med 3,0 %. Vi reducerede vores produktionsomkostninger med 9,0 %, og vi voksede også andre dele af forretningen.

BP-aktien er i øjeblikket omkring flad for året.

BP rapporterer om et hit på overskud på 70 % år/år

BP sluttede kvartalet med $2,59 milliarder i underliggende erstatningsomkostningsoverskud – et fald på næsten 70% i forhold til et år siden og et godt stykke under $3,50 milliarder, som eksperter havde forudsagt.

Dens nettoindkomst blev udskrevet til $1,79 milliarder mod $9,26 milliarder i samme kvartal sidste år, ifølge pressemeddelelsen. Alligevel bemærkede den administrerende direktør:

Vi øgede vores produktion af biobrændstoffer med 10 %. Vi har næsten tredoblet vores strøm til vores EV-opladningsnetværk. Vi øgede vores convenience-forretning med 7,0 %. Så stor vækst i årets første halvår.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på BP-aktier.

Hvad der ellers var bemærkelsesværdigt i BPs indtjening

Tirsdag rapporterede BP plc også et fald på 42% år-til-år i dets driftspengestrømme til 6,29 milliarder dollar.

Det britiske multinationale har nu 23,66 milliarder dollars i nettogæld på balancen – mod 22,82 milliarder dollars for et år siden. For at gentage virksomhedens energiomstillingsstrategi sagde CEO Looney til CNBC :

Vi skal investere i dagens system, som er olie og gas. Samtidig accelererer vi energiomstillingen. I 2019 brugte vi 3,0 % af vores kapital uden for olie og gas, i 2022 var det op til 30 %.

