Palmeolieprisanalyse, da El Nino komplicerer udbudsdynamikken

Palmeolieprisen har iscenesat et stærkt comeback i de seneste par uger, da investorerne igen fokuserer på den igangværende tørke. Efter at være faldet til 705 i maj steg prisen til et højdepunkt på 895 i juli, selv om andre råvarepriser forblev under intenst pres.

Udbuds- og efterspørgselsdynamik

Palmeolie er en af de mest nyttige råvarer i verden. Den har unikke egenskaber som dens halvfaste tilstand, længere holdbarhed, lugtfri og dens stabilitet ved høje temperaturer. Som et resultat bruges palmeolie i næsten alt, herunder madolie, biobrændstof, chokolade, shampoo og deodoranter blandt andre.

Derfor er efterspørgslen efter palmeolie en funktion af den voksende befolkning og økonomi. Efterhånden som andelen af middelklassen stiger, stiger efterspørgslen. Samtidig er udbuddet normalt afhængigt af nøglelande som Indonesien og Malaysia, der tegner sig for mere end 85 % af den samlede globale produktion.

Lande i Sydøstasien gennemgår i øjeblikket en stor El Nino -begivenhed, som sandsynligvis vil have indflydelse på forsyningerne. Ifølge CNA oplever nogle dele af Indonesien ekstremt tørt vejr, hvilket fører til vandmangel og afgrødesvigt.

El Nino er en stor bekymring

Virkningen af denne El Nino-begivenhed er, at den vil sænke palmeolieforsyningen. Data viser, at produktionen i maj var omkring 321.000 tons over aprils produktion. Som sådan er der sandsynlighed for, at en ny nedadgående tendens vil fortsætte.

En måde at se denne situation på er historie. I 2015 og 2016, da den sidste El Nino fandt sted, faldt renterne i Indonesien fra 20,53 % til under 20 %. Udbyttet faldt også i de næste par år med et gennemsnit på omkring 19,83 % i 2022 og 2023.

Malaysia går også gennem El Nino, hvilket sandsynligvis vil forstyrre den seneste vækst. Antallet af bundter af palmeolie faldt fra 103,2.000 bundter i 2018 -19 til kun 89.500 under pandemien. Det steg til 91.400 i 2021-22, da produktionen steg. Derfor er der en sandsynlighed for, at produktionen vil kæmpe for at komme til historisk gennemsnit.

Udsigter for palmeoliepriser

Jeg formoder, at palmeoliepriserne vil genoptage den bullish trend senere i år, da investorerne reagerer på den stigende efterspørgsel og faldende udbud. Historisk set tager det tid for vejrbegivenheder at have indflydelse på priserne.

Derfor er der en sandsynlighed for, at priserne vil stige og muligvis gentage den højeste april på $981. Et sandsynligt forsyningsproblem, der kan have en indvirkning på priserne, er den voksende produktion i Indien, som søger at være selvforsynende. Landet sigter mod at øge forsyningerne fra 270.000 tons i 2019-20 til 1,12 millioner tons i 2025.

