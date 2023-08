USD/KRW: Hvad nu for den sydkoreanske won, når eksporten glider?

USD/KRW -kursen sprang til det højeste niveau siden 21. juli. Det steg til et højdepunkt på 1.290, hvilket var meget højere end sidste måneds lave på 1.256. I alt er parret steget med mere end 2,50 %, da det amerikanske dollarindeks (DXY) er steget.

Sydkoreas handel svækkes

Den sydkoreanske økonomiske svaghed fortsatte med at svækkes i juli. Data offentliggjort af handelsministeriet viste, at landets eksport faldt med 16,5 % i juli efter et fald på 6 % i juni. Dette fald var værre end medianestimatet på 14,5 %.

Sydkoreas eksport har været i minus siden november sidste år. Dette er vigtigt, da Sydkorea er den tiende største eksportør i verden. I mellemtiden faldt landets import med 25,4 % i juli efter et fald på 11,7 % i den foregående måned, som jeg skrev her.

Analytikere forventede, at dataene viste, at importen faldt med 24,6 % i juli. Som et resultat steg Sydkoreas handelsoverskud en smule til 1,6 milliarder dollars fra de tidligere 1,13 milliarder dollars. En anden rapport viste, at landets PMI for fremstilling kom på 49,4 i juli. Et PMI-tal på mindre end 50 er et tegn på sammentrækning.

Landets svaghed skete mest på grund af den relativt svage halvlederindustri. Dette er bemærkelsesværdigt, da landet er en af de største spillere i branchen, hvor Samsung har en stor rolle.

Udfordringen for Sydkorea er, at mange lande, især i USA og Europa, investerer massivt i halvledere. I USA har regeringen investeret over 60 milliarder dollars for at tilskynde til fremstilling af chips. Tyskland og andre europæiske lande gør det samme.

De næste vigtige USD/KRW-nyheder vil være de kommende amerikanske non-farm payrolls (NFP) data, der er planlagt til fredag.

USD/KRW teknisk analyse

4H-diagrammet viser, at USD til sydkoreanske won har gjort et stærkt comeback i de seneste par dage. Den har bevæget sig over den stigende trendlinje vist i sort. Parret bevægede sig over de glidende gennemsnit for 25-perioder og 50-perioder.

Samtidig nærmer parret sig nøglemodstandsniveauet på 1.289, det højeste punkt den 21. juli. Yderligere forbliver parret lidt under 38,2 % Fibonacci Retracement-niveauet. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste psykologiske niveau på 1.300. Denne pris er også 50% retracement niveau.

