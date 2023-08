Når kursen på Curve DAO Token (CRV) stiger, skal du passe på, at en død kat hopper

Kurve DAO- token (CRV)-prisen vendte tilbage i nattens session, selvom bekymringerne om DeFi-netværket fortsatte. Tokenet steg til en højde på $0,60 onsdag, hvilket var meget højere end denne uges laveste på $0,486. Andre DeFi-tokens som MakerDAO, AAVE og Compound sprang også.

Kurveproblemer fortsætter

Curve DAO er en af de største aktører inden for den decentraliserede økonomi industri. Netværket skabte overskrifter i denne uge efter at have været offer for et hack, der drænede over $100 millioner på tværs af flere puljer som msETH/ETH og pETH/ETH. Læs mere om Curve hacket her.

CRV, dets token, kom også under pres, efter at det blev afsløret, at virksomhedens grundlægger havde store lån opbaket. Som følge heraf ville det have ført til betydelige likvidationer, hvis disse lån kom under pres. Nogle investorer, herunder Justin Sun, grundlæggeren af Tron, greb ind og købte tokenet.

Det er uklart, hvorfor CRV-tokenet sprang kraftigt natten over. Der er tre mulige hovedårsager til dette. Først skete det, da investorerne købte dippen. Tidligere har vi set kryptohandlere købe tokens, når de går ned. For eksempel så vi dem købe Terra Luna og FTX Token, da deres økosystemer var i problemer.

For det andet er en anden mulig årsag, at store aktører inden for crypto pumper tokenet i et forsøg på at forhindre, at Michael Egorovs beholdninger bliver likvideret. Justin Sun købte tokens til en værdi af over $2 millioner i tirsdags.

For det tredje er denne rebound en del af krypto-comebacket, efter at Fitch besluttede at nedgradere USA. Nedgraderingen pressede de fleste kryptovalutaer op i nattens session, hvor Bitcoin steg over $30.000.

Kurve DAO token pris prognose

Den anden grund er, at dette kan være et dødt kat-spring. I de fleste tilfælde har kryptovalutaer en tendens til at vende tilbage kort efter, at de går hårdt ned. Med 4H-diagrammet vendte tokenet tilbage og vendte det vigtige modstandspunkt til $0,560, det laveste niveau i juni.

Det er forblevet under de glidende gennemsnit for 50-perioder og 25-perioder, mens Relative Strength Index (RSI) bevægede sig over det oversolgte niveau. Derfor kan denne rebound, ligesom andre døde katte hopper, være midlertidig, hvilket vil få den til at genoptage den bearish trend. Hvis det sker, vil det næste Curve DAO-token, du skal se, være på $0,50.

