Sølvprisprognose: Signal efter Fitch-ratingnedgraderingen

Sølvprisen kom fortsat under pres denne uge, da investorerne reagerede på svage økonomiske data fra Kina og USA. Det reagerede også på sidste uges rentebeslutning fra Federal Reserve og den amerikanske ratingnedgradering. Sølv handlede til $24, lavere end julis højeste på $25,25.

Langsom økonomisk vækst og Fed-beslutning

Copy link to section

Sølvprisen har reageret på flere vigtige nyheder for nylig. I sidste uge besluttede Federal Reserve at hæve renten med 0,25 % i, hvad nogle mener er årets sidste stigning. Det pressede renterne til det højeste niveau i mere end 22 år.

Der er tegn på, at dette var den sidste renteforhøjelse fra Fed, siden USAs inflation er faldende. Den samlede inflation faldt fra 4,1 % i maj til 3,0 % i juni. Samtidig faldt det nøje overvågede kerne-CPI til 4,8 %.

https://www.youtube.com/watch?v=oAq-XXpfn1c

Derfor vil en pause med renteforhøjelser hjælpe banken med at vurdere virkningen af de tidligere stigninger på inflationstendenserne.

For det andet reagerede sølv på beslutningen fra Fitch Ratings om at nedgradere America fra Triple A til Double A+. Som jeg skrev her , bemærkede Fitch, at USA gik igennem en af de hårdeste perioder, da gæld og rentebetalinger springer. Gælden er steget til over 32 billioner dollars, mens underskuddene forventes at blive ved med at stige.

Den amerikanske kreditvurderingsnedgradering er faktisk en god ting for sølv og guld på grund af dets ædle metaller. Mange mennesker køber guld og sølv som en sikring mod et økonomisk sammenbrud i USA.

For det tredje reagerede sølvprisen på de svage økonomiske tal fra Kina og USA. PMI-data for fremstillingssektoren, der blev offentliggjort i denne uge, viste, at sektoren falder. Kinas regering blev endda tvunget til at annoncere endnu en runde af stimulanser. Sølv er et vigtigt industrielt metal, der klarer sig godt, når de kinesiske og amerikanske økonomier klarer sig godt.

Sølvpris prognose

Copy link to section

Save

4H-diagrammet viser, at sølvpriserne er faldet i de seneste par uger. Det toppede med $25,25 den 20. juli. Metallet er faldet under den vigtige støtte til $24,53, det højeste niveau den 9. juni.

Sølvprisen er faldet under de glidende gennemsnit for 25-perioder og 50-perioder. Det er også faldet til under 61,8% Fibonacci Retracement-niveauet, mens MACD har bevæget sig under det neutrale punkt.

Derfor vil sølvprisen sandsynligvis forblive i dette interval i et stykke tid. Et brud under nøglestøtten på $24,03 vil pege på mere svaghed. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på det psykologiske tidspunkt være $23,50.

Save