Volatility Shares, Grayscale og andre finansielle giganter ansøger om Ethereum futures ETF’er

Seks kendte virksomheder, Volatility Shares, Roundhill, Bitwise, Grayscale, Proshares og VanEck, har ansøgt om Ethereum futures ETF’er. Bloombergs analytiker tweetede om ansøgningerne tidligere onsdag.

Volatilitetsaktier bekræftede Ethereum ETFs-strategien i deres 28. juli -indgivelse til Securities and Exchange Commission. Det afslørede, at dets Ether-futures ETF’er søger at nå finansielle mål ved at investere i kontantafregnede kontrakter, der handles på Chicago Mercantile Exchange.

Fonden kan også investere i omvendte købsaftaler og andre firmaers aktier og ikke direkte i Ethereum.

Finansielle virksomheder har udforsket cryptocurrency børshandlede fonde på det seneste. Ansøgningerne om spot BTC ETF’er fra giganter som BlackRock hilste massiv optimisme i kryptoområdet velkommen i juni 2023. Digitale aktiver fik en opadgående holdning efter Bitcoin ETF’ernes ansøgninger.

Ethereum prisudsigter

Mens kryptovalutapriserne fortsætter sidelæns handlinger, steg Ethereum cirka 1,97% i løbet af den seneste dag for at handle til $1.863,21. Den næststørste krypto efter værdi endte ugen med 0,21 % op.

Altcoin- rummet har efterlignet Bitcoins bevægelser. Ether styrtdykkede under $1.900 efter BTC’s dyk til $29K-regionen. Ether er steget en smule efter et par dages udforskning af niveauer under de afgørende $1.850.

Ethereum i regulatorens øjne?

SEC har for nylig forstærket altcoins undersøgelse og tvunget handelsvirksomheder som Robinhood til at fjerne top-tokens (læs mere). I mellemtiden har HODL-lovens juridiske team søgt regulatorens syn på Ethereum. Ikke desto mindre viser et tweet den 1. august, at Domstolen imødekom SEC’s anmodning om at afvise sagen.

Lovgiverens fortsatte tavshed om, hvorvidt Ethereum er en sikkerhed, har løftet øjenbrynene inden for krypto- og juridiske områder. HODL Law mener, at SEC’s undladelse af at afsløre sin holdning betyder, at regulatoren betragter Ether som en sikkerhed.

