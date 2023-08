Åben interesse for Ethereum-futures og -optioner stabiliserer sig, efterhånden som prisen trækker sig tilbage

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Prisen på Ethereum (ETH/USD) har bevæget sig sidelæns i de seneste par uger, da efterspørgslen efter kryptovalutaer faldt. På trods af svagheden er dollarværdien låst i antallet af åbne Ethereum-kontrakter forblevet stabil i de seneste par dage.

Data indsamlet af CoinGlass viser, at værdien af disse kontrakter er på 6,14 milliarder dollars, hvor den har været i de seneste par uger. Det toppede med 6,32 milliarder dollars efter udfaldet af SEC vs Ripple-sagen.

Det meste af den åbne interesse er i Binance, den største kryptobørs i verden, som har $1,98 milliarder. Det efterfølges af Bybit og OKX, som har henholdsvis 1,13 milliarder dollars og 1,09 milliarder dollars. Andre store spillere er CME og Deribit.

Save

Åben interesse i futuresmarkedet refererer til antallet af futureskontrakter, som markedsdeltagere har i slutningen af handelssessionen. Et højere tal ses som en positiv ting for kryptovalutaer og andre aktiver.

Bitcoins åbne interesse har også været ret stabil på det seneste. Det står på 13 milliarder dollar, et par point lavere end julis højeste på 14,3 milliarder dollar.

I mellemtiden lå den åbne interesse i Ethereums optionsmarked på 5,82 milliarder dollar torsdag, et fald fra det hidtil høje niveau på over 7,8 milliarder dollars. Der er 2.275.108 ETH-opkald sammenlignet med 792.579 ETH-opkald, hvilket er et positivt tegn. De fleste Ethereum-opkald er i Deribit efterfulgt af OKX, mCME og Bybit.

Save

Optioner er finansielle derivater, der giver investorer ret, men ikke pligt til at sælge eller købe et aktiv til en bestemt pris. Futures på den anden side giver dem en forpligtelse til at købe eller sælge til strikeprisen.

Ethereum-prisen har været i en bearish trend i de seneste par uger. Efter at have toppet på $2.027 i juli, er ETH faldet med mere end 9,40% til $1.835.

Save