EUR/GBP-prognose: Signal forud for BoE-rentebeslutningen

EUR/GBP -kursen bevægede sig sidelæns i denne uge, da investorerne ventede på rentebeslutningen fra Bank of England (BoE). Det vaklede også efter de bekymrende britiske husprisindeks (HPI) data. Den blev handlet til 0,8600 onsdag, et par point under det højeste niveau for år til dato på 0,8630.

Bank of Englands beslutning forude

Den største GBP-nyhed ugen vil være den kommende BoE-beslutning. Det er en af de mest urolige centralbanker på grund af den stædigt høje inflation og langsomme vækst. De seneste data afslørede, at landets inflation faldt til 7,9 % i juni, hvilket er højere end bankens mål på 2,0 %.

Den økonomiske vækst er også gået i stå, hvilket betyder, at økonomien er gået ind i en periode med stagflation. På en positiv side er der tegn på, at landets inflation er faldende.

En rapport fra British Retail Consortium (BRC) viste, at priserne faldt i juni. Britiske detailhandlere som Tesco og Ocado har alle sendt de samme signaler. Data fra Nationwide viste også, at det britiske husprisindeks (HPI) faldt kraftigt i juli.

Økonomer adspurgt af Reuters mener, at BoE vil beslutte at hæve renten med yderligere 0,25 %. Hvis dette sker, vil banken flytte dem fra 5,0 % til 5,25 %, det højeste niveau i mere end et årti.

Banken vil også fastholde en høgagtig tone, da den i modsætning til den brasilianske centralbank endnu ikke har vundet inflationskampen. Alligevel mener analytikere, at vandrecyklussen er ved at være slut. Det betyder, at det sandsynligvis vil holde pause i de kommende måneder.

BoE-renteforhøjelsen kommer få dage efter, at Den Europæiske Centralbank besluttede at hæve dem med 0,25 pct. På sit pressemøde signalerede banken, at den ville fortsætte med at hæve renten et stykke tid.

EUR/GBP teknisk analyse

4H-diagrammet viser, at EUR til GBP-kursen bevægede sig sidelæns onsdag. Det svingede ved de 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit, der bevægede sig sidelæns. Det flyttede også til 23,6% Fibonacci Retracement-niveau.

Samtidig bevægede MACD sig over neutralpunktet, mens Relative Strength Index (RSI) også drev opad. Derfor vil parret sandsynligvis forblive i dette interval, medmindre Bank of England kommer med en overraskelse i sin beslutning. En sådan overraskelse kunne ske i dens pengepolitiske redegørelse. De vigtigste støtte- og modstandsniveauer at se vil være på 0,8551 og 0,8650.

