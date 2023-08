Min Wayfair-aktieprisprognose var rigtig: Hvad nu?

Wayfair (NYSE: W) aktiekurs har fået et stærkt comeback i de seneste par uger. Aktierne er på vej for fjerde uge i træk og nåede det højeste niveau siden 22. april. Det er steget med mere end 223% fra det laveste niveau i år, hvilket giver den en markedsværdi på mere end 8 milliarder dollars.

Stærke økonomiske resultater

Wayfair har gjort et spektakulært comeback i de sidste par måneder, efterhånden som forretningsforholdene forbedres. Forbrugerinflationen er faldet en smule, mens forsendelsesomkostningerne er faldet til det laveste niveau siden 2020.

Der er også tegn på, at USA’s detailsalg har holdt sig ganske godt, da arbejdsløsheden faldt til 3,6%. Som følge heraf er virksomhedens forretning kravlet tilbage. I en erklæring sagde selskabet, at dets omsætning kom på $3,17 milliarder, hvilket var bedre end estimater med $70 millioner.

Antallet af aktive kunder i platformen kom på 21,8 millioner, et fald på 7,6% fra samme kvartal i 2022. Dette viser, at Wayfair stadig er en populær platform blandt shoppere.

Wayfair leverede 10,3 millioner ordrer i 2. kvartal, ca. 3 % fra det foregående kvartal, mens gentagne kunder var 80,1 %. Disse kunder placerede over 8,3 millioner, mens den gennemsnitlige ordreværdi var $307.

Wayfairs bruttofortjeneste steg til over $985 millioner, mens nettotabet steg til over $46 millioner. Som et resultat modtog virksomheden en opgradering fra analytikere, herunder dem hos Wells Fargo. I en erklæring skrev analytikeren, at:

“Trends i toplinjen er lige blevet bøjet, profitfremgang har ben & W drejer sig om til en slankere, mere produktiv forretning. Det er tid til at genkende W som et aktiv med høj vækst og aktieoptagelse med reelle overskudsgreb og opadrettede katalysatorer forude.”

Wayfair er en god investering på grund af sin stærke turnaround-strategi, voksende markedsandel og forbedrede forretningsbetingelser.

Wayfair aktiekursprognose

Wayfair aktiekurs har fået et spektakulært comeback, som jeg skrev i denne artikel. I den rapport forudsagde jeg, at den ville springe til omkring $75, hvilket den gjorde. Aktierne er steget over nøglemodstandsniveauet til $76,28, det højeste punkt den 16. august.

Samtidig understøttes aktierne af 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit. Samtidig har MACD bevæget sig over det neutrale punkt, mens Relative Strength Index (RSI) er flyttet til det overkøbte niveau.

Derfor vil aktierne sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det vigtigste modstandsniveau til $100. Stop-loss for denne handel vil være på $80.

