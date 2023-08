ProShares Bitcoin Strategy (BITO) ETF-indstrømning steg kraftigt i juli

Bitcoin havde en vanskelig præstation i juli, da konsolideringen fortsatte. Det forblev under det højeste niveau for år til dato på $31.000, mens volumen og volatiliteten fortsatte med at falde. På trods af denne præstation holdt ProShareS Bitcoin Strategy ETF (BITO) ret stabilt, lidt under $17,55. Ligesom Bitcoin er BITO ETF-aktien steget med over 80% fra sit laveste niveau i år.

På trods af Bitcoins præstation oplevede ProShares Bitcoin Strategy ETF sin største tilgang i måneder. Data fra ETF viser, at fonden havde over $153 millioner i tilgang i juli. Denne stigning skubbede dets samlede aktiver til over $1 mia.

BITO-tilførslen har været stigende i år. Dens tilgang steg med over 82 millioner dollars i juni og 10,3 millioner dollars i maj. Den eneste udstrømning kom i februar, da fonden tabte over 21,3 millioner dollars.

BITO ETF oplevede tilgange i juli, da snakken om Bitcoin ETF’er aftog. I juni ansøgte flere store virksomheder som Invesco, Blackrock og Ark Invest deres spot Bitcoin ETF’er til Securities and Exchange Commission (SEC).

Det er stadig uklart, om SEC vil acceptere disse ETF’er på trods af deres antiovervågningsklausuler. I sine tidligere udtalelser har Gary Gensler udtrykt bekymring over disse midler.

Men den endelige beslutning vil sandsynligvis ikke hvile på SEC. I stedet ser investorerne en igangværende gråtoneskala. Greyscale har sagsøgt SEC for at nægte det at konvertere sin Greyscale Bitcoin Trust (GBTC) til en ETF. Ser vi fremad, vil BITO ETF ‘s præstation afhænge af Bitcoin. Hvis Bitcoin-prisen stiger, betyder det, at fonden vil have et bullish breakout.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.