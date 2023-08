Tel Aviv Stock Exchange samarbejder med Fireblocks for at tilbyde kryptotjenester

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Den eneste offentlige børs i Israel gør sig klar til at lancere cryptocurrency- tjenester, hvilket vil føre til introduktionen af mere regulerede cryptocurrency-muligheder i Israel. Tel Aviv Stock Exchange (TASE) er klar til at begynde at tilbyde en række nye digitale aktivprodukter og -tjenester i samarbejde med den digitale aktivplatform Fireblocks.

TASE har sagt, at partnerskabet vil give det mulighed for at levere digitale aktiver i institutionel kvalitet til regulerede enheder.

Tel Avis Stock Exchange-rejse til kryptotjenester

I oktober 2022 annoncerede TASE formelt sine intentioner om at bygge en blockchain-baseret digital aktivplatform. Den israelske børs ønskede at overveje forskellige muligheder som en del af planen, herunder vedtagelse af innovative teknologier til specialiserede platforme og konvertering af eksisterende infrastruktur til disse teknologier.

Børsen ønskede at levere en række tjenester og varer til digitale aktiver udover andre ting.

TASE offentliggjorde et forslag i marts 2023 om at godkende udvidelsen af cryptocurrency- handelsaktiviteter til ikke-bankmedlemmer. Forslaget fastslår, at ikke-bankvirksomheder vil være autoriserede leverandører af kryptohandel og depottjenester.

TASE aftale med Fireblocks

Partnerskabets mål er at samle Fireblocks’ teknologi til flytning, opbevaring og udstedelse af digitale aktiver med TASE’s ekspertise og markedstilstedeværelse på det israelske marked.

Det nye partnerskab mellem TASE og Fireblocks er et “monumentalt spring fremad i det globale digitale aktiverlandskab,” ifølge TASE’s clearingchef Orly Grinfeld. Ifølge Grinfeld er samarbejdet:

“Vi er urokkelige i vores stræben efter at revolutionere industrien og det lokale kapitalmarked, og dette samarbejde er indbegrebet af vores dedikation til at levere sikre, regulerede og innovative digitale aktivløsninger.”

Partnerskabet mellem Fireblocks og TASE bygger på resultaterne af Project Eden, et projekt, hvis mål er at bruge blockchain-teknologi til at udstede og afvikle digitale statsobligationer. Projektets proof-of-concept-fase, som blev afsluttet i begyndelsen af juni 2023, involverede Fireblocks og kryptovaluta-virksomheden BlockFold.

