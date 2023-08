USD/BRL-analyse, da Brasiliens centralbank sænker renten

USD/BRL -kursen drev opad efter den overraskende rentebeslutning fra den brasilianske centralbank. Det steg til et højdepunkt på 4,82, det højeste punkt siden 21. juli, da banken divergerede fra Federal Reserve.

Brasiliens centralbank sænker renten

USD til brasiliansk realkurs steg, efter at Fed og Brasiliens centralbank divergerede. I sin beslutning torsdag besluttede landets centralbank at skære renten ned med 0,50 % til 13,25 %. Økonomer forventede, at banken ville holde renten uændret på 13,50 %.

Derfor blev Brasilien det første land til at sænke renten i denne cyklus. Banker som Federal Reserve og ECB besluttede at hæve renten med 0,25 % i sidste uge. Og analytikere mener, at Bank of England (BoE) vil gøre det samme på torsdag.

I en erklæring sagde Banco Central do Brasil, at rentenedsættelsen var nødvendig i et forsøg på at stimulere økonomien. Den nævnte også, at inflationen faldt til det forventede interval for et par måneder siden. De seneste data viste, at landets inflation faldt til 3,2 % i juni efter at være steget til tocifrede et par måneder tidligere.

Der er tegn på, at Brasiliens økonomi er ved at aftage. For eksempel viste de seneste tal, at landets detailsalg og fremstillingsproduktion faldt. Alligevel vil landbrugssektoren være med til at udligne svagheder på andre områder. Analytikere hos Citigroup mener, at økonomien vil vokse med 3,2 % i år

Den næste katalysator for USD/BRL-kursen vil være de kommende amerikanske non-farm payrolls (NFP) data. Økonomer forventer, at tallene viser, at arbejdsmarkedet var stabilt i juli med en ledighedsprocent på 3,6 %.

USD/BRL teknisk analyse

USD/BRL-diagram af TradingView

USD/BRL-kursen fik et stærkt opsving i denne uge, hjulpet af det stærke amerikanske dollarindeks (DXY). Den steg til et højdepunkt på 4,82, da DXY sprang til det højeste niveau i uger. På fire-timers diagrammet bevægede parret sig over de 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index pegede opad.

Derfor vil parret fra et pengepolitisk synspunkt sandsynligvis fortsætte med at stige i de kommende uger, fordi Fed ikke forventes at sænke renten i år, som vi skrev her . Som sådan kunne parret samle sig og genteste modstanden ved 4,9475, det højeste punkt den 6. juli.

