S&P 500 handles op her til morgen, efter at Bureau of Labor Statistics sagde, at den amerikanske økonomi ikke tilføjede så mange job i sidste måned som forventet.

Jobbet voksede stadig måned for måned

Copy link to section

Ikke-landbrugslønerne steg med 187.000 i juli i forhold til økonomernes prognose for 200.000.

Måned-over-måned repræsenterer tallet dog en gevinst fra 185.000. Alligevel advarer Matt Maley – Chief Market Strategist for Miller Tabak, at muligheden for en recession fortsat er på bordet.

Det er normalt et år senere, at vi ser virkningen af [rentekurve] inversion. Vi er lige begyndt at se nogle problemer, såsom forbrugeren, der ser nogle få revner der. Så jeg er ikke sikker på, at recessionen er helt ude af bordet.

Arbejdsløsheden lå på 3,5 % sidste måned mod 3,6 % forventet. Benchmark-indekset er steget med ca. 20 % for året i skrivende stund.

Maleys syn på S&P 500

Copy link to section

Vigtigst er det, at den gennemsnitlige timeindtjening – et mål, som centralbanken holder øje med, steg 0,4 % for måneden og 4,4 % på årsbasis.

Dow Jones-estimatet var på henholdsvis 0,3 % og 4,2 %. Maley delte sit syn på aktiemarkedet og sagde i dag på CNBCs ” Worldwide Exchange “:

Vi er 21 gange 2023-indtjening, næsten 20 gange de næste 12 måneders indtjening. Det er dyrt. Når du har fået højere renter, gør det det meget sværere at retfærdiggøre [nuværende] værdiansættelser.

Nyheden kommer kort efter, at den amerikanske centralbank hævede renten med yderligere 25 basispoint, men sagde, at det “kan” ende med at blive dens sidste stigning i cyklussen, som Invezz rapporterede her.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.