Optimisme (OP)-prisen stiger, efterhånden som WorldCoin-adresserne stiger, Base-lancering forude

Optimisme (OP)-prisen har holdt sig ganske stabilt efter bundet på 0,878 i juni i år. Tokenet sprang til det højeste niveau på $1,82, det højeste niveau siden 18. maj. Det er steget med 94% fra dets laveste niveau i juni.

Coinbase for at lancere Base

Optimisme har skabt overskrifter i de seneste to uger. Først låste netværket op tokens til en værdi af over $36 millioner. Dette fulgte en kæmpe $587 millioner oplåsning et par måneder tidligere. Historisk set har token-oplåsninger en tendens til at være bearish for et kryptotoken, fordi det udvander eksisterende indehavere.

For det andet blev WorldCoins mainnet lanceret, som vi skrev her. Denne lancering var bemærkelsesværdig, da platformen er bygget oven på OP Stack, et produkt skabt af Optimism. Det var også et stort projekt, der blev startet af Sam Altman, grundlæggeren af ChatGPT.

De seneste data fra Dune Analytics viser, at antallet af Optimism-punge med WLD-token er steget til over 405k i de seneste par dage. Det var 364.000 i slutningen af juli, hvilket signalerer, at tendensen er stigende.

Den næste anden bemærkelsesværdige kryptonyhed er, at Coinbase, den næststørste kryptobørs i verden, vil lancere Base mainnet i næste uge. Base er et nyt lag-2 netværk bygget med OP Stack. I en erklæring sagde virksomheden, at brugere nu vil være i stand til at bygge bro eller finansiere ETH on Base ved hjælp af Coinbase- pungen.

Native bridging from Ethereum to Base is now live.



Native bridging from Ethereum to Base is now live.

Base vil slutte sig til en lag-2-industri, der allerede er meget konkurrencedygtig, hvor nøglespillere som Arbitrum, Polygon og Optimism har en stor markedsandel.

Optimisme pris forudsigelse

Det daglige diagram viser, at OP-kryptoprisen har været i en bullish trend i de sidste par uger, selvom kryptokonsolideringen fortsatte. 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit har for nylig lavet en bullish crossover.

Samtidig har Relative Strength Index (RSI) været i en bullish trend efter bundet på 25,75 i juni. Derfor vil OP-prisen sandsynligvis fortsætte med at stige, da investorerne målretter det næste psykologiske nøgleniveau på $2.

Stoptabet for den bullish udsigt vil være på $1,5, hvor 50- og 25-dages glidende gennemsnit foretager en crossover.

