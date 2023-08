USD/PHP: Pesoen trækker sig tilbage, da Filippinernes inflation falder igen

USD/PHP- kursen skred opad efter de seneste filippinske forbrugerprisindeks (CPI). Parret er steget i de seneste tre dage i træk og svæver på det højeste niveau siden 23. juni. Det er steget med mere end 2,5 % fra det laveste niveau i sidste uge.

Filippinsk inflation, amerikanske NFP-data

Filippinernes forbrugerinflation fortsatte med at falde i juli. Data offentliggjort af landets statistikbureau viste, at det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) faldt fra 0,2 % i juni til 0,1 % i juli.

Dette fald oversattes til en årlig stigning på 4,7 %, hvilket var lavere end medianestimatet på 4,9 %. Inflationen lå på 5,4 % i juni. Disse tal viser, at inflationen har været faldende i de seneste par måneder efter at have toppet med 8,7 % i februar i år.

Disse tal signalerer, at landets centralbank vil holde renterne stabile i de næste par måneder, da økonomien viser nogle svaghedstegn. Banken har holdt renten uændret i de seneste to møder. Dets næste møde finder sted den 17. august.

I en udtalelse fredag advarede chefen for Filippinernes centralbank, at han var klar til at stramme op, hvis inflationen forbliver høj. Han sagde:

“BSP er klar til at justere den pengepolitiske holdning efter behov for at forhindre yderligere udvidelse af prispresset samt fremkomsten af yderligere andenordens effekter.”

USD/PHP venter på amerikanske NFP-data

Den næste vigtige katalysator for USD/HP vil være de kommende amerikanske non-farm payrolls (NFP) data, der er planlagt til fredag. Dette er vigtige tal, da Fed har fastholdt, at den vil forblive dataafhængig, når den træffer de næste beslutninger.

Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at dataene vil afsløre, at arbejdsmarkedet aftog i juli. Helt præcist er medianestimatet, at økonomien tilføjede 175.000 job i august efter at have tilføjet 149.000 i den foregående måned.

En rapport fra ADP viste, at USA’s private sektor tilføjede over 340.000 job i løbet af måneden. Tidligere har data fra ADP en tendens til at adskille sig fra den officielle rapport fra Bureau of Labor Statistics (BLS).

Økonomer forventer, at arbejdsløsheden forblev intakt på 3,6 %, mens den gennemsnitlige ugentlige timer lå på 34,4. Den gennemsnitlige timeløn forventes at komme på 4,2 %, et fald fra de tidligere 4,4 %. Disse tal vil komme på et tidspunkt, hvor investorer er bekymrede for den amerikanske økonomi efter Fitch-kreditvurderingen, som jeg skrev om her.

