Hvordan Chancer ændrer betting markedet efter forsalg rammer $1 mio

Chancer er en ny forudsigende markedsapplikation, der kører på blockchain. Det er verdens første decentraliserede betting platform med en peer-to-peer-model. Med sit decentraliseringsløfte har Chancer været fristende, hvor investorer har lyst til at få en aktie. Siden lanceringen af et forsalg den 13. juni 2023, har investorer snuppet næsten 1,1 millioner dollars. Forsalget understreger investorernes interesse og forventning før mainnet-lanceringen.

Chancer bruger blockchain-teknologi for at ændre betting.

En af nøgleingredienserne i Chancers tidlige succes er løftet om decentraliserede væddemål. Det er her brugerne kan bestemme, hvad de skal satse på og indstille deres odds og regler. Spillerne inviterer også jævnaldrende til deres væddemålsmarkeder, eller de kan slutte sig til dem, der er skabt af andre. Det adskiller sig fra traditionelle væddemål, hvor bookmakere sætter odds på væddemål og bestemmer regler.

Chancer-markeder er brugerbyggede i stedet for bookmakere. Brugere lancerer et Chancer-marked fra enhver begivenhed med et sandsynligt resultat og inviterer andre til dem. Decentraliseringen giver flere muligheder for væddemål og øger gennemsigtigheden.

Chancer token ($CHANCER) vil være mediet til at udveksle værdi på betting platformen. Investorer kan gøre krav på tokens på vellykkede væddemål og gevinster.

Er Chancer en god investering?

Da betting er en populær sektor, har Chancer en reel chance for at blive en succes. Det betyder, at det at eje Chancer-tokenet giver en chance for at drage fordel af fremtidig prisstigning.

Chancer har også et investeringsfokus. Der er markedsskabende belønninger, hvor brugerne tjener tokenet for at skabe P2P-markederne. Investorer kan bruge Chancers livestream-funktion eller DAPP til at skabe P2P-markeder for sjov og for at tjene.

Investorer kan også stake det originale token for afkast. Dette er en ideel måde at sikre platformens vækst ved at levere likviditet. En Share2Earn-funktion tillader også indtjening på $CHANCER ved at dele betting platformen.

Det fremtidige fokus er at gøre Chancer selvforsynende med adskillige muligheder for indtjening. Brugere vil have en chance for at blive nodevalidatorer og blive belønnet for det.

Chancers styrker ligger også i dens styringsmodel, som sikrer gennemsigtighed og tillid. Projektets kode er open source. Enhver kan gennemgå og foreslå ændringer til den. Brugere nyder også andengradsstyring, hvor de bruger deres stemmekreditter til at stemme om styringsspørgsmål.

Chancer prognose for 2023 og 2024

Chancer udfylder et hul i betting markedet ved at introducere blockchain og en P2P betting-model. Den fremtidige stigning i værdien af det originale token hviler på dets evne til at opretholde dette løfte. Tidlige succeser i forsalg betyder, at potentialet er enormt for tokenet i fremtiden.

Analytikere har en konsensus om, at Chancer kan stige op til 10X. Forudsigelsen er realistisk i betragtning af, at kryptovalutaer er steget med mere end tilsvarende marginer. Den forventede stigning er dog sandsynlig efter lanceringen af hovedplatformen i 1. kvartal 2024. Således er en pris på omkring $0,1 sandsynligvis i 2024 fra den nuværende $0,011.

I 2023 kunne vi forvente, at prisen på Chancer vil være lidt vild på grund af høje spekulationer. Dette kan ske, efter tokenet er noteret på Uniswap i 3. kvartal 2023. Selvom en 10X prisstigning stadig er sandsynlig, er en konservativ trecifret værdistigning mere realistisk.

Er Chancer værd at købe nu?

Chancer-forsalget sker hurtigt. Prisen stiger på hvert trin af forsalget. Det betyder, at køb i de tidlige stadier af forsalget giver en bedre mulighed.

Værdien af Chancer er også indstillet til at stige i vejret, når tokenet debuterer på børser. Dette er, når tokenet vil være tilgængeligt for mange investorer. Det er bedre for investorer at købe ved forsalg, end når tokenet er noteret og bliver dyrt.

