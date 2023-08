Bør du investere i Shiba Memu (SHMU) efter stor stigning i AI-engagement hos AMD?

Kunstig intelligens har været på alles læber på indtjeningsopkaldet i denne sæson. Det er trods alt det, der har drevet meget af et spændende 20% år-til-dato rally i S&P 500.

AI-markedet kunne potentielt vokse ti gange ved 2030

AI har en værdiansættelse på omkring $200 milliarder på nuværende tidspunkt – og ifølge Statista vil dette marked vokse ti gange og være næsten $2.0 billioner værd ved udgangen af dette årti.

Hvad den fremskrivning antyder er, at kunstig intelligens ikke kun er en kortsigtet hype. Det er kommet for at blive, og projekter som Shiba Memu ønsker at bade i sin triumf. Endnu mere opløftende er det at se investorer, der belønner en virksomheds AI, presse denne indtjeningssæson mere end noget andet.

For eksempel rapporterede Advanced Micro Devices eller AMD et fald på 18 % år-til-år i deres kvartalsvise omsætning i denne uge. Alligevel forblev aktien robust, fordi chipproducenten sagde, at AI-engagementet steg med mere end syv gange i Q2 (læs mere).

AMD CEO deler hendes synspunkt om kunstig intelligens

AMDs administrerende direktør, Lisa Su, forudser, at markedet for datacenterfokuserede AI-chips alene vil være værd 150 milliarder dollars i 2027. Hun talte med CNBC efter den kvartalsvise indtjening, men hun bekræftede, at kunstig intelligens fremover også vil blive meningsfuldt integreret i personlige computere..

Vi er begejstrede for kunstig intelligens i alle dele af markedet. Vi ser det i de største datacentre at forvandle enheder til pc’er. Vi har netop lanceret et sæt produkter, der har AI inde i pc’en. Det betyder, at din pc vil være meget mere produktiv fremover.

Bemærk, at AMD kun er et sådant eksempel. En flok andre bemærkelsesværdige navne, herunder Nvidia, Microsoft, Apple, Google – you name it – går all in med et AI-push.

Og så er der selvfølgelig kommende projekter som Shiba Memu, der også er forpligtet til at udnytte og udforske potentialet ved kunstig intelligens.

Hvad har Shiba Memu med AI at gøre?

Shiba Memu kalder sig selv et “markedsføringskraftcenter”, der bruger kunstig intelligens og maskinlæring til at skabe og distribuere personligt indhold på internettet, der tjener til at fremme det. I en hvidbog, der er tilgængelig på sin hjemmeside, angiver Shiba Memu sig som ækvivalent med “100 marketingbureauer”.

Det, der er særligt interessant ved dette projekt, er, at ud over den formålsspecifikke brug af AI, er det også et kryptonetværk i sin kerne, der drives af en original meme kryptovaluta ved navn “SHMU”.

SHMU sigter mod at bygge videre på den hurtige vækst i meme mønt markedet, der er gået fra $0 i 2020 til mere end $20 milliarder i 2022. Kryptotokenet er værd $0,0176, når det skrives i forsalget.

Når forsalget er slut, vil Shiba Memu notere sig på kryptobørser, der plejer at være en væsentlig katalysator for en yderligere prisstigning. Hvad der også er bemærkelsesværdigt er, at prisen på SHMU stiger efter hver 24 timer.

Er Shiba Memu (SHMU) en god investering?

Shiba Memu kan være en god investering, da den ikke kun kunne drage fordel af AI-medvinden, men også dem, der hjælper det bredere kryptoøkosystem. Bemærk, at kryptomarkedet forventes at opleve en CAGR på 12,5% gennem 2030.

Dets forsalg har rejst over 1,5 millioner dollars inden for et par uger, hvilket allerede signalerer en stærk efterspørgsel efter SHMU, som kan booste endnu mere, når det blockchain-baserede projekt lancerer sit AI-dashboard næste år.

Shiba Memu eller SHMU meme mønten kan også drage fordel, hvis US SEC ender med at give sine velsignelser for en Spot Bitcoin ETF. I betragtning af at en kapitalforvalter med en fejlfri track record i at vinde regulatoriske godkendelser for børshandlede fonde – BlackRock Inc har ansøgt om en Bitcoin ETF, er det tænkeligt, at den første amerikanske Spot Bitcoin ETF er på vej.

Endelig hævede den amerikanske centralbank renten med yderligere 25 basispoint i sidste måned, hvilket kan ende med at blive dens sidste renteforhøjelse i cyklussen, som Invezz rapporterede her. Når centralbanken drejer rundt, kan interessen for risiko-på-væddemål som kryptovalutaer stige og også hjælpe SHMU-mønten.

Flere detaljer vedrørende Shiba Memu-forsalget er tilgængelige på hjemmesiden her.

