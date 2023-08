USA’s MLS forudsigelser er lige blevet mere spændende med Messis Inter Miami debut

Inter Miami, et amerikansk fodboldhold, der i øjeblikket ligger i bunden af USA’s Major League Soccer (MLS), skaber overskrifter med sine nye kontrakter. Holdet er gået alt for at få avanceret fodboldspillere, herunder Lionel Messi, Jordi Alba og Sergio Busquets.

Inter Miami har kun hentet 16 point ud af 19 kampe. David Beckham og Inter Miamis medejer Jorge Mas lovede dog fansene, at de ville foretage store signaturer inden åbningen af den anden kamp, og tingene ser ud til at falde rigtigt på plads. Holdet forsøger også at få Luis Suarez blandt andre topspillere til at slutte sig til holdet inden deres næste kamp den 21. august.

Messi-feberen i USA

Copy link to section

Mens USA Major League Soccer er langt bagud med hensyn til kvalitet sammenlignet med folk som den engelske premier league, har Messis træk trukket en elektrificerende effekt, især for Miami-beboere, der er ivrige efter at se GEDEN spille i deres baghave.

Indtil videre har Messi spillet tre kampe for Inter Miami og har scoret fem mål. Selvom han har scoret to mål i hver af sine sidste to kampe, er hans bedste Inter Miami-mål stadig hans spilvindende skud i hans debut mod Cruz Azul den 21. juli.

Lionel Messi scorede et vindende mål i sidste sekund med et curling frispark i sin debutkamp for Inter Miami mod Cruz Azul, hvilket løftede sit nye hold til en 2-1-sejr i Leagues Cup-åbningen.

Klubben er endda blevet tvunget til at tilføje ekstra pladser til deres stadion med en kapacitet på 18.000 for at imødekomme den bølge af fans, der ser ud til at være ligeglade med de øgede kampbilletter, så længe de får set GEDEN i aktion.

Og selv om nogle måske vil tro, at hypen kun er for en tid, har Messi været kendt for at bevare sit gameplay hele vejen igennem, og det bedste er måske endnu på vej på trods af hans høje alder. Når det er sagt, kan det amerikanske MLS være på vej mod en stor eksplosion, som er en sejr for fodboldspillere, fans og spillere i det land, der er kendt for alle andre spil undtagen fodbold.

Interessant nok falder timingen perfekt sammen med fremkomsten af decentraliserede væddemålsplatforme, der udnytter blockchain-teknologi til at gøre væddemål mere interessant og givende. Chancer er en af de nye decentraliserede markedsskabende forudsigelsesplatforme, som i øjeblikket udfører forsalget af sit originale token, CHANCER, og har tiltrukket sig en ganske stor interesse fra investorer.

Interesserede personer kan købe Chancer-tokenet her.

Chancer tokenets anvendelsesområder

Copy link to section

Udover handel på sekundære krypto markeder vil indehavere af Chancer-tokener have fuld adgang til Chancers forudsigelsesmarked.

Token-indehavere vil have den unikke mulighed for at skabe, deltage i og drage fordel af deres helt egne prædiktive markeder baseret på deres interesser, ekspertise og sociale muligheder. De vil også være i stand til endda at invitere Chancers over hele verden til at veje ind i hasardspil, du møder i realtid.

Save