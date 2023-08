USD/JPY-prognose: Signaler for ugen 6. – 11. august

USD/JPY -kursen faldt fredag, da investorerne reagerede på de seneste amerikanske non-farm payroll-data (NFP). Parret trak sig tilbage til et lavpunkt på 142 forude, da handlende fokuserede på de kommende amerikanske forbrugerinflationsdata.

Amerikansk inflation og japanske husholdningers forbrug forude

USD til JPY-kursen faldt, efter at USA offentliggjorde blandede NFP-data. I en rapport viste Bureau of Labor Statistics (BLS), at økonomien tilføjede over 187.000 jobs i juli, lavere end den foregående måneds stigning på 209.000. Dataene viste, at arbejdsmarkedet var ved at blive blødere, som vi skrev her .

På en positiv side fortsatte landets lønvækst i juli og steg med 4,4 %, mens arbejdsløsheden faldt til 3,5 %. Den stærke lønvækst betød dog, at Fed kunne fortsætte med at hæve renten i de kommende måneder. Dette synspunkt blev bekræftet af Michele Bowman, som sagde, at:

“Den seneste lavere inflation var positiv, men jeg vil lede efter konsekvente beviser for, at inflationen er på en meningsfuld vej ned mod vores 2 %-mål, mens jeg overvejer yderligere rentestigninger.”

Andre Fed-embedsmænd har peget på flere renteforhøjelser i de næste par møder. Disse embedsmænd omfatter Raphael Bostic fra Atlanta Fed og Chicagos Austan Goolbee. De nævner det faktum, at kerneinflationen har holdt sig stædigt højt over målet på 2 %.

De næste vigtige USD/JPY-nyheder vil være amerikansk inflation data planlagt til torsdag. Økonomer adspurgt af Reuters mener, at kerneinflationen forblev på 4,8 %, mens det samlede CPI-fald steg en smule til 3,4 %. Hvis disse analytikere er nøjagtige, betyder det, at Fed sandsynligvis vil levere endnu en stigning på 25 basispoint i september.

Japan vil offentliggøre de seneste data for husholdningernes forbrug og overtidsbetaling på tirsdag, mens handlende fortsætter med at reflektere over BoJs beslutning om at justere sin rentekurvepolitik.

USD/JPY teknisk analyse

USD/JPY-parret steg til et højdepunkt på 143,76 den 3. august, da handlende reagerede på Fitch-nedgraderingen af kreditvurderingen . Det slettede derefter hurtigt nogle af disse gevinster, efter at USA offentliggjorde lønningsdata uden for landbruget. Det nuværende niveau på 141,92 er vigtigt, da det var det højeste punkt den 23. juli.

Den har også krydset de glidende gennemsnit for 25-perioder og 50-perioder, mens den stokastiske oscillator er flyttet til det oversolgte niveau. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at falde, efterhånden som frygten for kreditvurderingsnedgraderingen aftager, og handlende venter på de amerikanske inflationsdata. Niveauet på 140 vil give vigtig støtte.

