USD/CHF-genopretning står i modvind forud for amerikanske inflationstal

USD/CHF -kursen skred sidelæns i mandags, da investorerne reflekterede over sidste fredags data for non-farm payrolls (NFP). Parret handlede til 0,8753 mandag, et par point over sidste måneds lave på 0,8554.

Amerikanske inflationstal forude

Copy link to section

USD til schweizerfranc-parret er forblevet i et stramt interval efter de amerikanske jobtal. Ifølge Bureau of Labor Statistics (BLS) tilføjede økonomien over 187.000 job i juli efter at have skabt over 209.000 job i den foregående måned.

På en positiv side faldt ledigheden fra 3,6 % til 3,55, hvilket signalerer, at arbejdsmarkedet stadig er stramt. Lønvæksten steg med 4,4 % i juli, et højere tal end hvad analytikerne havde forventet.

https://www.youtube.com/watch?v=vB_yhSd8U-U

Derfor betyder disse tal, at Federal Reserve sandsynligvis vil fortsætte med at hæve renten i de kommende måneder. Dette synspunkt blev bekræftet af Feds Michele Bowman, som hævdede, at inflationen fortsat er stædigt høj.

De næste vigtige USD/CHF-nyheder at se vil udkomme på torsdag, hvor USA vil offentliggøre de næste inflationstal. Økonomer mener, at inflationen steg opad i juli efter et kraftigt fald i juni.

Netop forventer økonomer, at den samlede forbrugerinflation sprang fra 3,0 % i juni til 3,3 % i juli. Kerne-CPI forventes at forblive uændret på 4,8 %, hvilket er meget højere end Feds mål på 2,0 %.

USD/CHF-prisen reagerede mildt på de seneste schweiziske jobtal. Ifølge statistikbureauet forblev arbejdsløsheden på 1,9 % i juli. Schweiziske job og inflationstal flytter sjældent parret, da arbejdsløsheden konstant har været lav.

Den schweiziske nationalbank (SNB) og Federal Reserve afgiver deres næste rentebeslutning henholdsvis den 20. og 21. september.

USD/CHF teknisk analyse

Copy link to section

Save

USDCHF-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at USD til CHF- kursen har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Det er faldet med mere end 13 % fra det højeste niveau siden november.

Parret er faldet under de 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). den har også gentestet den vigtige modstand på 0,8823, det laveste niveau den 4. maj. Det er også mellem den faldende kanal vist i orange. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne målretter nøglestøtten 0,8600.

Save