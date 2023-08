USD/JPY prisprognose – tid til et midlertidigt tilbageslag?

Sommerhandelen i år er så langsom, som den kan være. Faktisk var 2023-valutamarkedets volatilitet bemærkelsesværdig lav.

Det betyder dog ikke, at det vil forblive det samme i de resterende måneder indtil udgangen af handelsåret. For kun fire måneder siden, i marts, var finansverdenen trods alt ekstremt bekymret over det amerikanske regionale banksystem.

Så bekymrede var investorerne, at de solgte USD/JPY (dvs. en klokke for stabiliteten på det finansielle marked) fra 137 til under 130 – et forbløffende syv større fald.

Men som det viste sig, var de såkaldte “kriser” intet andet end en mulighed for handlende til at indlæse flere USD/JPY-lån. Valutaparret handler nu over 142, lige midt i et vigtigt interval for tekniske handlende.

Før vi ser på det tekniske perspektiv, lad os vise, hvordan japansk inflation ser ud lige nu. Kort sagt er det et godt stykke over Bank of Japans (BOJ) mål.

Læseren bør fokusere på New Core CPI – et mål, der udelukker energi udover frisk mad. Dataene tyder på, at inflationen i Japan er den højeste i de sidste to årtier, og der er få eller ingen tegn på en meningsfuld vending.

USD/JPY prisprognose: hvad kommer dernæst – 152 eller 136?

Det tekniske billede er kompliceret af mindst et par grunde.

For det første er dette den daglige tidsramme, hvilket betyder, at der er brug for tid til et meningsfuldt breakout. Lige nu er markedet midt i et kritisk interval – langt væk fra 133 og lige så langt fra 152.

Det kan med andre ord gå begge veje.

Nøglen til at fortolke dette diagram er den begrænsende trekant vist i sort på diagrammet ovenfor.

Forestillingen om en begrænsende trekant fortæller meget om, hvordan den fremtidige prishandling kan se ud. Mere præcist fortæller det, hvilke niveauer markedet skal nå. Desuden fortæller den også, hvilken rækkefølge markedet skal nå disse niveauer.

For det andet, fordi markedet er midt i intervallet, er det lige så svært at gå lang her, som det er at gå kort.

Når vi vender tilbage til den tidligere nævnte rækkefølge, bør markedet nå bestemte niveauer; det tekniske analysebillede er klart – USD/JPY bør først gå til 152 og derefter til 132. Det kan dog gøre det om en måned, om et kvartal eller endda tolv måneder. I mellemtiden kan den dykke til 138 eller 135, før den hopper højere.

Sammenfattende er det ingen overraskelse, at USD/JPY er midt i et kritisk interval i løbet af sommerens handelsmåneder. Tag ikke fejl, inden udgangen af september vil det være klart for alle, hvor USD/JPY vil gå næste gang.

Min opfattelse er, at den først vil nå 152 og derefter 132, men indtil videre er der brug for tålmodighed.

