USD/PKR: Pakistansk rupee er i fare, da de politiske spændinger stiger

Den pakistanske rupee bevægede sig sidelæns mandag morgen, da landets politiske krise fortsatte. USD/PKR -kursen handlede mandag til 285,30, et par punkter under det højeste niveau nogensinde på 296.

Pakistan politisk krise

Pakistan har været en presset økonomi i år. Den politiske krise i landet eskalerede i sidste uge, efter at en dommer dømte Imran Khan til tre års fængsel, hvilket førte til protester i flere byer. Khan, den tidligere præsident, har flere sager, der kan føre til mere tid

Samtidig er der frygt for, at Pakistan vil udskyde sit parlamentsvalg, der er planlagt til i år. Landets lovminister sagde, at valget først vil finde sted, når en ny folketælling er afsluttet, og nye grænser er trukket. Nogle analytikere mener, at flytningen hovedsageligt skyldes Imran Khans og hans partis voksende popularitet.

Alle disse problemer vil sandsynligvis påvirke landets økonomiske genopretning. For det første sker det kort efter, at Den Internationale Valutafond (IMF) godkendte en længe forsinket redningspakke på 3 milliarder dollars, som jeg skrev i denne artikel. Pakistan har brug for milliarder af dollars i 2024, da nogle gældsudløb nærmer sig.

Pakistans økonomi vil også blive påvirket af de genopståede råoliepriser. Efter at være faldet til et lavpunkt på $66, er Brent hoppet til over $87, og analytikere mener, at det i gennemsnit vil være på $90 for resten af året.

Dette er bemærkelsesværdigt, da Pakistan importerer raffineret og råolie for milliarder af dollars. Palmeolieprisen er også steget, mens tørkebekymringerne fortsat er. Pakistan er en førende importør af palmeolie.

På eksportsiden står landets nøgleprodukter i modvind, da det globale opsving aftager. Den største eksport er huslinned og ikke-strikkede produkter.

Derfor er udsigterne for den pakistanske rupee bearish i betragtning af, at Fed forventes at opretholde en høgagtig tone i år.

USD/PKR teknisk analyse

USD/PKR-prisen har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Det er steget med mere end 26 % fra det laveste niveau i år. Parret svæver stadig over det 50-dages glidende gennemsnit. Den gennemsnitlige sande rækkevidde (ATR) har bevæget sig sidelæns.

Derfor er de langsigtede udsigter for USD til PKR-kursen bullish, efterhånden som virkningen af den seneste redningspakke aftager. Hvis dette sker, vil parret sandsynligvis hoppe til 300.

