Prognose for kobberpris: hænger på en tråd, efterhånden som Kinas ulykker stiger

Kobberprisen drev nedad til et vigtigt støtteniveau efter de seneste økonomiske tal fra Kina. Metallet faldt til et lavpunkt på $3,8285 i tirsdags, meget lavere end årets høje på $4.

Kina kræver bekymringer

Dr. Kobber og andre industrivarer kom under fornyet pres efter de svage handelstal fra den største køber. Som jeg skrev her , faldt Kinas eksport og import med en større margin end forventet.

Eksporten faldt med 14,50 %, mens importen faldt med 12,4 % i juli. Analytikere forventede, at de to ville falde med henholdsvis 9,5 % og 5,6 %. Disse tal betyder, at handlen i den næststørste økonomi er faldet på over 7 måneder i træk.

Kobber er normalt meget følsomt over for hændelser i Kina, den største køber. Som sådan betyder svagere økonomiske tal, at efterspørgslen efter metallet også er i en nedadgående spiral.

Data offentliggjort i sidste uge syntes at bekræfte dette, da landets import af raffineret kobber faldt til det laveste niveau i fire år. De synlige kobberlagre er også faldet. På den positive side har importen af kobberråvarer været relativt stabil i år.

Hvad værre er, den nyligt annoncerede stimulans fra Beijing har ikke den ønskede effekt på at stimulere økonomien. De fleste af landets stimulerende foranstaltninger er beregnet til at stimulere forbrugernes forbrug.

I mellemtiden har mange kobbermineselskaber udtrykt bekymring over den faldende efterspørgsel, da den økonomiske vækst aftager. Dette synspunkt understøttes af deres aktiekurser. For eksempel er Rio Tinto-aktierne faldet med ~18% fra deres højeste niveau i år. På samme måde har BHP, Freeport-McMoran og Anglo American også klaret sig dårligere end markedet.

Prognose for kobberpris

4H-diagrammet viser, at kobberpriserne har været i en stærk bearish trend i de seneste par dage. Dette frasalg startede, da kobber steg til det højeste niveau for år til dato på $4,03. Nu er metallet faldet til nøglestøtten på $3,83, som er den nederste side af den stigende kanal vist med grønt. Denne nederste side forbinder det laveste niveau siden maj i år.

Kobberprisen har også bevæget sig under de 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig under det neutrale punkt. Derfor hænger kobberpriserne på en tråd, da et fald under den nederste side af kanalen vil pege på flere ulemper. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på $3,7500.

