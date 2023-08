Shiba Memu genererer frisk buzz med BitMart børsnotering

Shiba Memu (SHMU) har ramt en ny milepæl i sit forsalg og udgivet en stor meddelelse midt i det bredere markedsutilpashed. Den 3. august skabte det nye kunstig intelligens -drevne kryptoprojekt bølger over meme-møntverdenen med annonceringen af dets børsnotering på BitMart – en af de bedste kryptobørser på markedet.

Kort efter oversteg forsalget – som efter planen slutter om 60 dage – de indsamlede 1,6 millioner dollars. Den seneste udvikling har føjet til den ubønhørlige investoroverflod omkring dette AI-drevne projekt.

Hvad er Shiba Memu?

Et AI-dashboard, der forventes at være motoren i et intelligent marketingsystem, er det, der har Shiba Memu i en summen. Den smarte integration af blockchain-teknologi og AI i en ny meme-møntstrategi har allerede vist sig at være en game-changer. Som det fremgår af præsalget indtil videre, ser investorer, der ønsker at positionere sig forud for den næste markedscyklus, SHMU-forsalget som en mulighed.

Shiba Memu er i forsalg og er i øjeblikket prissat til $0,0181. Dens pris følger en enkel, men effektiv og attraktiv 24-timers tidsplan. Hvad dette betyder er, at prisen på SHMU stiger en smule hver 24. time, med den næste stigning for eksempel sat til at skubbe den til $0,0183.

Shiba Memu vækstprognoser – AI er en stor ting

Blockchain-teknologi er fortsat med at vinde indpas over hele verden, og den seneste reguleringsmæssige udvikling har crypto-samfundet optimistisk. Oven i dette er en varm fortælling, der er AI. Både krypto- og AI-sektorer forventes at vokse betydeligt, hvor sidstnævnte danner grundlag for nøgleprognoser fra førende teknologivirksomheder, herunder Meta, Alphabet, Microsoft og Nvidia.

Det samme gælder for dette nye projekt, der søger at udnytte naturlig sprogbehandling (NLP), maskinlæring og prædiktiv analyse for at udvikle en selvmarkedsføringsplatform drevet af SHMU-tokenet. Whitepaperet skitserer en tildeling på 85 % af tokens til forsalget.

Er forsalget et godt tidspunkt at investere i Shiba Memu?

Selvom investorer vil få deres tokens, når forsalget slutter og distributionen finder sted, ser mange prisniveauerne som attraktive indgangspunkter for et projekt, der står i kø for et skud på meme-mønternes overherredømme. Mønter som Dogecoin, Shiba Inu og Pepe har etableret fællesskaber og er store hits i børsværdiplaceringen.

Shiba Memus forsalg viser dog, hvor betaget af dets AI-spil investorer er, at det ikke ville være overraskende at se SHMU sidde over nogen af disse førende tokens. Meddelelsen om BitMart-børsnoteringen kan varsle den nye begyndelse, der tager Shiba Memu til nye højder, når den endelig går live på det åbne marked.

I så fald kan SHMU-tokens vise sig at være et godt køb for alle, der erhverver dem under dette forsalg, fra de tidligste fugle, der købte for $0,011125 til dem, der sandsynligvis vil deltage, når prisen er på $0,024400. Navnlig vil tokens pris være steget med 119% fra det oprindelige niveau. For dem, der køber SHMU i dag, betyder det en stigning på omkring 35% fra $0,0181.

