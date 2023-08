Shiba Memu trodser risiko-off stemning, da forsalg rejser $1,6 mio., men skal du købe?

Shiba Memu, et nyt revolutionært og meme-kryptoprojekt, har rejst mere end $1.638 millioner i forsalg. Projektet har genereret bølger siden lanceringen af forsalget på grund af dets AI-vinkel. Shiba Memu vil bruge AI til at markedsføre sig selv og levere nytte til sine investorer. Investorer ser projektet ud over en ren meme-label. Tokenprisdynamikken kan også lokke investorer, da værdien stiger dagligt kl. 18.00. Besøg projektets hjemmeside for at købe SHMU.

Risiko-off-stemning infiltrerer markederne

Markederne er i øjeblikket i en risiko-stemning, med krypto og aktier påvirket. Inden for krypto var det kun Shiba Inu, der forblev i det positive territorium den seneste uge i top 20. Gevinsten afspejler positive forventninger til dets blockchain-projekt, Shibarium.

Aktierne var blandede, da investorerne vurderede økonomiens tilstand og fremtidige handlinger fra Fed. Tidligere på måneden nedjusterede ratingbureauet Fitch USA’s langsigtede rating til “AA+” fra “AAA”. På trods af at bureauet tildeler et “stabilt udsigter” og bekræfter den amerikanske rating til “AAA”, har ratingen sendt blandede signaler.

I mellemtiden genererede den amerikanske økonomi færre jobs end forventet i juli. Der var dog markante fald i arbejdsløshed og lønstigninger. Rapporten har sendt blandede signaler på vej mod økonomiske stramninger.

De blandede udsigter kan være ansvarlige for de langsomme og negative gevinster i krypto. Dette har ikke afskrækket investorer i Shiba Memu, hvilket potentielt forklarer perspektiverne for projektet.

Hvad er Shiba Memu?

Shiba Memu er en meme-kryptovaluta, der er AI-drevet. Projektet får sin værdi fra at bruge kunstig intelligens til at markedsføre sig selv, skabe PR og skabe hype. Shiba Memu genopfinder konstant sig selv og lærer af crème de la crème for at blive et marketingkraftcenter.

I modsætning til sine meme-forgængere er Shiba Memu ikke afhængig af influencer-omtaler for at blive en sensation. Det gør den ved at skrive sin egen historie på tværs af sociale fora og netværk. Med denne evne har Shiba Memu et stort potentiale til at blive et indflydelsesrigt meme-token.

Shiba Memu holder også sine investorer informeret gennem et AI-dashboard. Brugere kan stille spørgsmål, give ideer og overvåge de seneste marketingaktiviteter i realtid. Faktisk kan brugere tjene SHMU ved at give værdifuld feedback om AI-systemet.

Vil Shiba Memu detronisere andre meme-kryptovalutaer?

Det er klart, at der er kage nok til alle i meme-rummet. Som sådan kan man ikke med sikkerhed foreslå, at Shiba Memu vil detronisere sine meme-kammerater. Men med sin unikke karakter kunne Shiba Memu blive et kendt navn.

Tænk på store AI-projekter som ChatGPT. Den tidlige succes med ChatGPT viser, at AI er kommet for at blive. Shiba Memu kunne følge denne voksende trend for at få succes og overgå sine meme-kammerater.

Der er også meget at forvente i Shiba Memu’s fremtidige muligheder. AI-applikationer inden for marketing vokser hurtigt. Da de fleste operationer skifter til blockchain og kunstig intelligens, kan Shiba Memu blive indflydelsesrig i overgangen. Dette gør projektets fremtidige bæredygtighed robust og i stand til at udkonkurrere sine nærmeste kolleger.

Skal du investere i Shiba Memu?

Meme-kryptovalutaer er generelt blevet efterspurgt aktiver. Markedsværdien steg i vejret til $20 milliarder i begyndelsen af 2022 fra $0 i begyndelsen af 2020. Tidlige investorer har ramt supernormale afkast, hver gang der sker en meme-stigning. Imidlertid er meme-kryptovalutaers manglende evne til at holde værdi en stor bekymring. Karakteristikken stammer fra manglen på virkelighedens nytte fra aktiverne.

En stor fordel ved Shiba Memu er, at den stadig er ny og er bygget med fokus på bæredygtighed. Med det hurtigsælgende forsalg kunne tokennoteringen hilse vilde prisbevægelser velkommen. Gevinsten kunne opretholdes på grund af AI-vinklen og projektets unikke værdiforslag. Dette gør Shiba Memu til en potentiel investering for 2023 og fremover.

