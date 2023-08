Denne Private Equity-legende fortryder ikke at købe Bitcoin til $100

Bitcoin har været en frygtelig investering i de sidste to år, da prisen faldt fra rekordhøje $67.000 til de nuværende $29.400. På trods af denne nedgang har David Rubenstein, grundlæggeren af Carlyle Group, fortrudt, at han ikke købte Bitcoin for et årti siden, da den kostede mindre end $100.

David Rubenstein argumenterer for Bitcoin

I et interview med Bloomberg argumenterede David Rubenstein for Bitcoin. For det første bemærkede han, at BTC har været en stor investering gennem årene. Han har ret, da BTC er steget med over 300% i de seneste fem år. I samme periode er guld og det teknologitunge Nasdaq 100-indeks steget med mindre end 120 %.

Siden 2014 er Bitcoin steget med over 10.000 %. Denne præstation skete på trods af nogle store problemer i branchen, herunder en reguleringsnedsættelse i Kina og kollapset af Mt Gox.

David Rubenstein bemærkede også, at der var efterspørgsel efter en valuta, der eksisterer væk fra regeringsbestemmelser. Med hensyn til regler sagde han, at Gary Genslers Security Exchange Commission (SEC) havde tabt en større sag i en amerikansk sag. Som vi skrev her , havde SEC anklaget Ripple Labs for at tilbyde XRP som en sikkerhed uden at følge loven.

Vigtigst af alt hævdede Rubenstein, at Bitcoin vil trives, selvom det regulatoriske miljø forværres. Han citerede den øgede internationale efterspørgsel efter Bitcoin og andre kryptovalutaer.

TradFi-tendensen er i gang

David Rubensteins interview kom på et tidspunkt, hvor en trend kendt som TradFi er i gang. TradFi er en situation, hvor traditionelle finansieringsselskaber omfavner kryptovalutaer.

For eksempel har store virksomheder som Invesco, Blackrock og VanEck alle ansøgt om en spot Bitcoin ETF. Larry Fink, lederen af Blackrock, den største kapitalforvalter i verden, har også talt positivt om Bitcoin i de seneste par uger.

De seneste kryptonyheder var PayPals beslutning om at lancere sin nye stablecoin, PYUSD.

David Rubensteins udtalelse var bemærkelsesværdig på grund af hans status i private equity-industrien. Han startede Carlyle Group, en af de største PE-virksomheder i branchen med over 385 milliarder dollars.

